Pentenried rettet spät einen Punkt gegen Gauting

Emotionen und Kampfgeist pur gab es wie immer im Derby zwischen dem TSV Pentenried (l. Tibor Dörmer) und dem Gautinger SC (r. Kubilay Uysal). – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

„Pure Emotionen“ erlebte Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke im Derby gegen den Gautinger SC am Sonntag. Historisch bedingt hatte die Begegnung schon im Vorfeld ordentlich Brisanz versprochen. Rund 140 angestachelte Zuschauer sahen am Römerfeld ein hochumkämpftes Lokalduell, welches nach 96 intensiven Minuten mit 1:1 endete.

Den späten Höhepunkt setzten die Hausherren mit dem Ausgleichstreffer in letzter Sekunde. Unter dem Strich konnten dennoch beide Trainer mit der Punkteteilung leben – auch GSC-Coach Benedikt Junker. Während es für den TSV Pentenried „nur noch um die goldene Ananas“ (Suchanke) geht, steckt er mit seiner Mannschaft tief im Abstiegskampf der Kreisklasse 1.

„Dass der Ausgleich mit der letzten Aktion fällt, ist natürlich ärgerlich. Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment für den Auftritt machen“, sagte der Übungsleiter. Durch den Punktgewinn geben die Gautinger die Rote Laterne immerhin vorerst nach Landsberied ab und klettern auf einen Relegationsplatz.

Gautinger SC eiskalt – Pentenried scheitert an eigener Effektivität

Die Gäste setzten von Beginn an auf Kompaktheit und schnelle Umschaltmomente. „So hatten wir das Spiel am Anfang gut im Griff“, fand Junker. Nach ungefähr 15 Minuten kippte die Partie jedoch in Richtung Pentenried. Die Grün-Weißen waren nun tonangebend, scheiterten jedoch wieder einmal an fehlender Effektivität. „Wir hatten einige Chancen, haben diese aber nicht genutzt“, bemängelte Suchanke. Eiskalt präsentierten sich die Gautinger auf der Gegenseite: Sebastian Dietzel verlängerte eine Freistoßflanke artistisch per Fallrückzieher an den langen Pfosten, wo Sebastian Lebek richtig stand und zum 1:0 einköpfte.

An dieser Stelle trat auch erstmals der Schiedsrichter in Erscheinung, den vorangegangenen Foulpfiff hätte es laut Suchanke gar nicht erst geben dürfen: „Er hat das Spiel durch viele unglückliche Entscheidungen ein bisschen kaputtgepfiffen – aber auf beiden Seiten.“

Dies setzte sich im zweiten Durchgang fort, beide Teams forderten Foulelfmeter. Pentenrieds Philipp Stemmer wurde wegen einer unsportlichen Äußerung gegenüber dem Unparteiischen sogar mit einer Zeitstrafe belegt. Auch in der sechsten Minute der Nachspielzeit war es ein umstrittener Freistoß, der Pentenrieds späten Ausgleich herbeiführte. Diesen setzte Paul Neumann sehenswert direkt in den Winkel.