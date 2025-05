Pendel schlägt zur richtigen Seite aus

Am gestrigen Sonntag musste die SG Wyhl/Endingen II bei der SG Rheinhausen II antreten. In einem offenen Spiel wogte das Momentum hin und her. Am Ende war das Pendel auf der Gästeseite zum Stehen gekommen, welche die Auswärtspunkte verdientermaßen mitnahmen. Aktuell stehen die Kaiserstühler auf einem respektablen 5.Tabellenplatz.

In der Anfangsphase war der Gast das bessere Team und hatte die größte Chance durch Marco Schneider. Doch sein Lupfer verfehlte knapp das anvisierte Ziel. In der 21.Spielminute gelang dann doch der verdiente Führungstreffer. Mit einem langen, vertikalen und optimal getimten Ball filetierte Abwehrboss Nicolas Meyer die Innenverteidigung. Der pfeilschnelle Kapitän Lukas Kaufel überrannte die letzte Kette und lief auf den SG Rheinhausen-Keeper zu. Er holte zum Schuss aus. In dieser Bewegung kam ein mitgelaufener Verteidiger und spitzelte ihm den Ball vom Fuß. Doch dieser überwand den Schlussmann und rollte ins linke Toreck – Tordiebstahl oder Geschenk? So oder so, die Führung stand auf der Anzeigetafel. Auch danach war die SG Wyhl/Endingen präsent und aktiv. Doch in der 29.Spielminute sollte den Hausherren der Ausgleich gelingen. Nach einem Flügellauf und einer missglückten Rettungsaktion, konnte Diebold das Leder unter die Latte knallen. Fortan schwappte das Momentum zu den Gastgebern. Die Stabilität der Gäste war wie verflogen. Ein ums andere Mal brannte es lichterloh im Strafraum. Im Mittelfeld wurde die Kontrolle verloren und in der Abwehr verlor man den Kontakt zu den Gegenspielern. Einmal wurde der Kontakt wieder hergestellt, doch dummerweise strafbar. Den fälligen Elfmeter konnte Diebold souverän verwandeln (40.).

In der Halbzeitansprache des Trainergespanns Peter Klär und Valon Dogani wurden taktische, kritische und aufbauende Worte an die Mannschaft gerichtet. Diese sollten fruchten, denn die Kaiserstühler kamen wie verwandelt aus der Kabine.

Von Beginn an übernahm man wieder das Kommando und agierte druckvoll gegen den Ball, was frühe Balleroberungen zur Folge hatte. Die Intensität und die Konzentration waren wieder hochgefahren. Aus passiv wurde aktiv. Nach einem Pass in den Strafraum, ging ein Verteidiger zu ungestüm zu Werke und brachte Lars Woziwodzki regelwidrig zu Fall. Dieser trat selbst an und schoss hart und flach ins rechte Toreck. Der Keeper war noch dran, konnte den Einschlag ab glücklicherweise nicht verhindern (51.) Man blieb auf dem Gaspedal und kam immer wieder gefährlich ins letzte Drittel. In der 63.Spielminute fiel das umjubelte 2:3 nach einem tollen Angriff. Daniel Ströbel erkämpfte das Spielgerät und spielte einen Doppelpass mit Marco Schneider. Sein Pass auf den Flügel eröffnete Raum und Zeit. Daniel zog Richtung Grundlinie und flankte scharf an den zweiten Pfosten. Der unfassbar agile und umtriebige Lars Woziwodzki erahnte die sich bietende Situation und grätsche mit voller Power zum Ball. Diesen erwischte er gerade noch so mit dem großen Zeh und bugsierte ihn über die Linie – das Näschen eines Topstürmers. Das Spiel war wieder gedreht. Auch danach hatten die Gäste zwei gute Möglichkeiten, ebenfalls durch Lars. Doch die SG Rheinhausen verstand es nun ihrerseits das Spiel wieder ausgeglichener zu gestalten. Die Partie wog wieder hin und her. Kurz vor Spielende hatte der Gastgeber die Riesenchance zum Ausgleich, doch der höherklassig erfahrene Nicolas Meyer konnte sich geschickt in den Schuss werfen und somit den Ausgleich verhindern. Danach ertönte der Abpfiff des solide leitenden Schiedsrichters.

Fazit

Wie schon erwähnt, kippte das Momentum während der Partie des Öfteren. Dennoch geht der Sieg am Ende in Ordnung. Diese drei Punkte verhelfen zu Tabellenrang 5 !

„Man of the Match“ – wie könnte es anders sein: Lars Woziwodzki. In einer weitestgehend starken Mannschaftsleistung war er der Unterschiedsspieler.

Die nächste Partie findet bereits am Dienstag, 05.05 um 19:00 Uhr statt. Dann ist die SG zu Gast beim SC Kiechlinsbergen II. Am Sonntag, 11.05. muss man bei der SG Wasser-Kollmarsreute II antreten. Das Spiel wird um 13:00 angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter