Pelés Gala im Grünwalder: „Er war der kompletteste Spieler, den ich je gesehen habe“ Fußball-Legende im Alter von 82 gestorben

Der Ausnahme-Fußballer Pelé hat auf der ganzen Welt seine Tore geschossen - auch in Giesing. Meisterlöwe Fredi Heiß erinnert sich an die Auftritte des dreifachen Weltmeisters.

München – Pelé und das Sechzger-Stadion. Gleich dreimal hat die brasilianische Fußball-Legende dort vorbeigeschaut. Und immer bei den Löwen. Das erste Mal am 27. Juni 1960, als er mit seinem FC Santos zu einem Freundschaftsspiel auflief und vor 35 000 Zuschauern locker-flockig mit 9:1 gewann. Mit drei Toren von Pelé – was sonst? Sieben Jahre später, am 13. Juni 1967, war das Ganze schon eine viel engere Kiste. Die Löwen verloren mit 4:5, obwohl sie bereits durch je zwei Treffer von Bubi Bründl und Hans Rebele mit 4:2 gegen Santos geführt hatten. Auch Pelé traf zweimal, und natürlich schoss er auch den Siegtreffer. Es war eine grandiose Partie, allerbeste Fußball-Unterhaltung für die 20 000 Besucher, und nicht so eine einseitige Angelegenheit wie sieben Jahre zuvor, als den Löwen eigentlich nichts anderes übrig blieb, als die Ballzaubereien der Brasilianer mit offenem Mund zu bestaunen.

Pelés Gastspiel im Grünwalder Stadion - „Das 1:9 war natürlich happig“

In beiden Spielen mit dabei: Außenstürmer Fredi Heiß. „Das 1:9 war natürlich happig“, sagt er, „aber wir sind damals gerade von einer anstrengenden USA-Tournee zurückgekehrt und waren im Grunde mausetot. Und dann sollst du gleich gegen Santos spielen…“ Heiß ist übrigens der Löwe, der am öftesten gegen Pelé gespielt hat. Viermal nämlich. Zwei Länderspiele gegen Brasilien haben es möglich gemacht. Das erste am 5. Mai 1963 in Hamburg. Und obwohl die DFB-Truppe mit 1:2 verloren hat, stellte Pelé, der den Siegtreffer markierte, hinterher fest: „Der beste Spieler auf dem Platz war die deutsche Nummer 7.“ Eben Fredi Heiß. Dem ging das Lob vom damals schon zweifachen Weltmeister natürlich runter wie Öl.

Zwei Jahre später, im Juni 1965, folgte das nächste Aufeinandertreffen in einem Länderspiel – diesmal in einem ganz anderen Rahmen, vor 140 000 Zuschauern im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro! Heiß: „Es war das Abschiedsspiel von Garrincha, und Pelé schoss beim 2:0-Sieg ein unfassbares Tor aus etwa 30 Metern.“ Die deutsche Mannschaft flog damals übrigens gemeinsam mit ihren Gegenspielern nach Europa zurück, weil diese dort noch ein paar Testspiel-Verpflichtungen hatten. „Unterhalten konnten wir uns aber nicht mit ihnen“, sagt Heiß und lacht: „Die Brasilianer haben während des gesamten Fluges nämlich nur gesungen und getrommelt.“