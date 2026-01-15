Pejcinovic entscheidet das Nordduell spät

Veränderungen in der Startelf
Nach der deutlichen Niederlage in München stellte Bauer seine Anfangsformation auf zwei Positionen um. Aaron Zehnter und Yannick Gerhardt rückten für Kilian Fischer und Mattias Svanberg in die erste Elf. Erstmals seit dem Afrika-Cup stand zudem Mohammed Amoura wieder im Kader. St. Pauli, das am Wochenende witterungsbedingt spielfrei geblieben war, ging mit drei personellen Veränderungen ins Spiel.
Früher Druck und VAR-Elfmeter
Wolfsburg begann schwungvoll und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in den ersten Minuten tauchten Moritz Jenz und Dzenan Pejcinovic gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Auch St. Pauli suchte den Weg nach vorne, doch die Wölfe bestimmten zunächst das Tempo.
Die Führung fiel nach einer Szene, die erst durch den Videoassistenten geklärt wurde: Nach einem Schuss von Gerhardt klärte Hauke Wahl den Ball im Strafraum mit der Hand. Schiedsrichter und VAR entschieden auf Strafstoß, den Eriksen sicher zur 1:0-Führung verwandelte (26.).
In der Folge schien Wolfsburg kurzzeitig auf dem Weg zu einem höheren Vorsprung, doch St. Pauli fand besser in die Partie. Die Gäste belohnten sich für ihre stärkere Phase mit dem Ausgleich: Nach Vorarbeit von Adam Dzwigala traf Smith aus der Distanz flach ins lange Eck (40.).
Geduldsspiel nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams zunächst weitgehend. Wolfsburg tat sich schwer, gegen die kompakt stehende Defensive der Hamburger klare Lücken zu finden. St. Pauli verteidigte diszipliniert, ließ nur wenige Chancen zu und setzte selbst immer wieder Nadelstiche.
Erst in der Schlussphase nahm die Begegnung wieder an Fahrt auf. Adam Daghim verpasste mit einem flachen Abschluss die erneute Führung für den VfL. Die Wölfe erhöhten den Druck, wechselten offensiv und suchten geduldig nach der entscheidenden Szene.
Pejcinovic sorgt für den Brustlöser
Zwei Minuten vor dem Ende fiel schließlich der erlösende Treffer: Daghim brachte eine präzise Flanke von der rechten Seite in den Strafraum, Pejcinovic stand frei und köpfte aus kurzer Distanz zum 2:1 ein. Die Volkswagen Arena explodierte, der Arbeitssieg war perfekt.
Erleichterung beim Trainer
Trainer Daniel Bauer sprach anschließend von einem „mental sehr anspruchsvollen Spiel“. Die Mannschaft habe nach der Niederlage in München zunächst noch mit sich gerungen, in der zweiten Hälfte aber die Ruhe bewahrt und sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Besonders lobte er die Geduld und den Willen seines Teams, den Sieg bis zum Schluss erzwingen zu wollen.
Für den VfL geht es bereits am Samstag weiter, wenn zum Auftakt der Rückrunde der 1. FC Heidenheim in Wolfsburg gastiert. Der späte Sieg gegen St. Pauli dürfte dabei als wichtiger Brustlöser dienen.