Pejcinovic entscheidet das Nordduell spät

Veränderungen in der Startelf Nach der deutlichen Niederlage in München stellte Bauer seine Anfangsformation auf zwei Positionen um. Aaron Zehnter und Yannick Gerhardt rückten für Kilian Fischer und Mattias Svanberg in die erste Elf. Erstmals seit dem Afrika-Cup stand zudem Mohammed Amoura wieder im Kader. St. Pauli, das am Wochenende witterungsbedingt spielfrei geblieben war, ging mit drei personellen Veränderungen ins Spiel. Früher Druck und VAR-Elfmeter Wolfsburg begann schwungvoll und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in den ersten Minuten tauchten Moritz Jenz und Dzenan Pejcinovic gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Auch St. Pauli suchte den Weg nach vorne, doch die Wölfe bestimmten zunächst das Tempo.

Die Führung fiel nach einer Szene, die erst durch den Videoassistenten geklärt wurde: Nach einem Schuss von Gerhardt klärte Hauke Wahl den Ball im Strafraum mit der Hand. Schiedsrichter und VAR entschieden auf Strafstoß, den Eriksen sicher zur 1:0-Führung verwandelte (26.). In der Folge schien Wolfsburg kurzzeitig auf dem Weg zu einem höheren Vorsprung, doch St. Pauli fand besser in die Partie. Die Gäste belohnten sich für ihre stärkere Phase mit dem Ausgleich: Nach Vorarbeit von Adam Dzwigala traf Smith aus der Distanz flach ins lange Eck (40.).