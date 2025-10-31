– Foto: Frank Kaiser

Peitz trifft im Spitzenspiel auf Groß Gaglow, Spannung im Keller Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 9. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Süd Brandenburg Kolkwitz SG Burg Friedersdorf Großräschen + 12 weitere

Der 9. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht Hochspannung. Dabei kommt es mit dem Duell zwischen Eintracht Peitz und Spitzenreiter Groß Gaglow zum Topspiel. Verfolger Schlieben will gegen Saspow den Druck aufrechterhalten, während Herzberg und Forst im oberen Mittelfeld aufeinandertreffen. Auch im Tabellenkeller geht es eng zu – Burg, Peickwitz und Spremberg kämpfen um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SV Motor Saspow Motor Saspow 14:00 PUSH

Der TSV 1878 Schlieben empfängt nach dem spektakulären 3:3 in Herzberg den SV Motor Saspow. Niklas Schrey traf zuletzt doppelt, Marc Jäschke steuerte das zwischenzeitliche 2:1 bei. Schlieben bleibt mit 23 Punkten erster Verfolger von Tabellenführer Gaglow. Saspow reist nach dem umkämpften 4:2-Erfolg in Luckau an, bei dem Dennis Schelske (77., 90.) und Marc Fingas (89. Foulelfmeter) in der Schlussphase die Partie entschieden. Beide Teams überzeugten zuletzt offensiv – ein torreiches Duell scheint programmiert. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SG Sielow SG Sielow 14:00 PUSH

Der FC Bad Liebenwerda steht vor einer schweren Aufgabe. Nach der 0:3-Niederlage in Burg empfängt die Mannschaft die SG Sielow. Eric Chilla (13., 29.) und Fabian Stelzle (54.) sorgten zuletzt für klare Verhältnisse zugunsten von Burg. Sielow dagegen zeigte sich beim 4:0 gegen Peickwitz in Torlaune. Maik Watzke (14., 39.), Michael Krautzig (19.) und Mohamed Aziz Ben Younes (33. Handelfmeter) erzielten die Treffer. Für Liebenwerda geht es ums sportliche Überleben, für Sielow darum, an der Spitze dranzubleiben. ---

Germania Peickwitz will nach dem 0:4 in Sielow Wiedergutmachung betreiben. Gegner Luckau verlor mit 2:4 gegen Saspow, obwohl Eric Fraedrich die Partie mit einem Doppelpack zwischenzeitlich drehte. Beide Teams kassierten zuletzt viele Gegentore und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SV Lausitz Forst SV Forst 14:00 PUSH

Nach dem packenden 3:3 gegen Schlieben will Herzberg gegen Lausitz Forst wieder dreifach punkten. Raul Streubel (22.), Jakub Duben (80.) und Luis Medelnik (90.+5 Handelfmeter) trafen beim Heimkrimi, in dem Jiri Vit zudem einen Foulelfmeter vergab. Forst unterlag Peitz klar mit 0:4 – Julius Unglaube, Marius Mucha, Kenny Halpick und Dorian Mucha sorgten für die Gegentore. Während Herzberg mit einem Sieg wieder oben angreifen kann, braucht Forst Punkte, um nicht ins Mittelfeld abzurutschen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz SG Groß Gaglow Groß Gaglow 14:00 PUSH

Das Spitzenspiel steigt in Peitz. Eintracht Peitz liegt mit 18 Punkten auf Rang sechs, während Groß Gaglow nach dem 2:0 gegen Großräschen weiter vorn ist. Niklas Keller (64.) und Louis Konzack (89.) trafen für Gaglow, das damit seinen achten Sieg feierte. Peitz zeigte zuletzt beim 4:0 in Forst eine starke Leistung – Julius Unglaube, Marius Mucha, Kenny Halpick und Dorian Mucha trafen. Beide Teams gehen mit breiter Brust in das Duell der Offensivreihen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Großräschen Großräschen Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 14:00 live PUSH

Großräschen unterlag in Gaglow mit 0:2 und verlor Felix Braun in der 77. Minute durch Rot. Nun wartet mit Kolkwitz der nächste schwere Gegner. Der KSV setzte sich zuletzt mit 2:0 gegen Friedersdorf durch, Eric Scheffler (23.) und Marvin Toby Leheis (90.) trafen. Kolkwitz steht mit 20 Punkten in der Spitzengruppe und will den Druck auf die vorderen Teams aufrechterhalten, während Großräschen dringend Punkte braucht, um den Absturz zu stoppen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf Spremberger SV 1862 Spremberg 14:00 PUSH

Friedersdorf will nach der 0:2-Niederlage in Kolkwitz zurück in die Erfolgsspur. Gegner Spremberger SV trennte sich im Stadtderby gegen den SC Spremberg 0:0, hat aber auswärts noch Nachholbedarf. Die Gastgeber stehen mit nur fünf Punkten weiter unten und hoffen auf ihren zweiten Saisonsieg. Beide Teams werden mit großem Kampfgeist ins Duell gehen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg SG Burg SG Burg 14:00 PUSH