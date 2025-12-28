Peitz schockt VfB Krieschow: Überraschungssieg im Sparkassen-Cup

Der Sparkassen-Cup des Kolkwitzer SV hat am heutigen Sonntag genau das geliefert, was den Hallenwinter so besonders macht: kurze Spielzeit, schnelle Wendungen, Entscheidungen auf Messers Schneide. Zehn Minuten pro Partie, acht Teams, zwei Gruppen – und am Ende ein Finale, das den Abend auf den Kopf stellte. Die SG Eintracht Peitz setzte sich im Endspiel nach Neunmeterschießen mit 4:2 gegen den VfB 1921 Krieschow durch und feierte damit einen Überraschungssieg: Die Mannschaft aus der Landesklasse bezwang den Oberligisten.

Gruppenphase: Krieschow marschiert, Ströbitz und die Verfolger kämpfen In Gruppe A übernahm der VfB 1921 Krieschow früh die Kontrolle. Gleich zum Start gewann Krieschow 3:1 gegen das Team Sparkasse, anschließend folgte ein klares 4:0 gegen die Sorbische Auswahl. Im letzten Gruppenspiel reichte ein 1:1 gegen den SV Wacker 09 Ströbitz, um Platz eins zu sichern. Sieben Punkte und 8:2 Tore bedeuteten eine Bilanz, die nach Favoritenrolle aussah – konzentriert, stabil, kaum Angriffsfläche.

Wacker Ströbitz zwischen Licht und Schatten

Der SV Wacker 09 Ströbitz musste sich seinen Weg härter erarbeiten. Der Auftakt gelang mit einem 2:1 gegen die Sorbische Auswahl, doch danach rutschte Ströbitz in ein 1:2 gegen das Team Sparkasse. Das 1:1 gegen Krieschow hielt die Tür offen, am Ende standen vier Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis von 4:4. Nicht glänzend, aber genau gut genug, um als Gruppenzweiter ins Halbfinale zu gehen.

Team Sparkasse und Sorbische Auswahl: Punkte, Tore, enge Grenzen

Das Team Sparkasse sammelte drei Punkte und kam auf 3:6 Tore. Der 2:1-Sieg gegen Ströbitz war der Moment, der kurz Hoffnung schürte, doch die Niederlagen gegen Krieschow (1:3) und die Sorbische Auswahl (0:2) ließen keinen weiteren Schritt zu. Die Sorbische Auswahl beendete die Gruppe ebenfalls mit drei Punkten und 3:6 Toren: Nach dem 2:0 gegen das Team Sparkasse war der Anschluss da, aber das 1:2 gegen Ströbitz und das 0:4 gegen Krieschow wogen schwer.

Gruppe B: Peitz setzt sich knapp durch, Spremberg bleibt dran

In Gruppe B ging es enger zu. Die SG Eintracht Peitz startete mit einem 0:0 gegen den Kolkwitzer SV 1896, gewann dann aber 3:1 gegen den SV Fichte Kunersdorf und holte ein 1:1 gegen den SC Spremberg 1896. Fünf Punkte und 4:2 Tore reichten für Platz eins – kein Durchmarsch, aber eine Bilanz, die von Effizienz und Widerstandskraft erzählte.

Spremberg und Kunersdorf im engen Rennen, Kolkwitz sucht den Zugriff

Der SC Spremberg 1896 holte vier Punkte bei 4:4 Toren. Nach dem 0:2 gegen Kunersdorf folgten ein 3:1 gegen Kolkwitz und ein 1:1 gegen Peitz – genug für Rang zwei. Der SV Fichte Kunersdorf stand am Ende ebenfalls bei vier Punkten und 3:3 Toren, getragen vom 2:0 gegen Spremberg und einem 0:0 gegen Kolkwitz, gebremst durch das 1:3 gegen Peitz. Der Kolkwitzer SV 1896 blieb mit zwei Punkten und 1:3 Toren Vierter der Gruppe: 0:0 gegen Peitz, 1:3 gegen Spremberg, 0:0 gegen Kunersdorf – defensiv lange stabil, offensiv zu selten zwingend.

Halbfinale: Krieschow entfesselt, Peitz bleibt eiskalt

Das erste Halbfinale wurde zur Machtdemonstration des Favoriten. Der VfB 1921 Krieschow zerlegte den SC Spremberg 1896 mit 7:1 und stürmte ins Finale. Das zweite Halbfinale entschied Peitz mit klarer Kante: 3:0 gegen den SV Wacker 09 Ströbitz. In diesem Moment bekam der Abend eine neue Statik: Der Oberligist stand erwartbar im Finale – doch der Herausforderer war nicht nur dabei, er war bereit.

Platzierungsspiele: Entscheidungen fallen vom Punkt

Auch abseits des Finales blieb die Spannung hoch. Im Spiel um Platz 7 setzte sich das Team Sparkasse gegen den Kolkwitzer SV 1896 mit 3:2 nach Neunmeterschießen durch. Im Spiel um Platz 5 gewann der SV Fichte Kunersdorf gegen die Sorbische Auswahl mit 4:3 nach Neunmeterschießen. Das Spiel um Platz 3 entschied der SC Spremberg 1896 mit 2:0 gegen den SV Wacker 09 Ströbitz – ein klarer Abschluss für ein Team, das sich nach dem Halbfinale spürbar stabilisierte.

Finale: Peitz dreht den Abend und schreibt die Geschichte

Im Endspiel kam es zur großen Konstellation dieses Turniers: VfB 1921 Krieschow gegen SG Eintracht Peitz. Nach der Gruppenphase sprach vieles für Krieschow, nach dem 7:1 im Halbfinale erst recht. Doch Peitz hielt dagegen – und gewann. Nach Neunmeterschießen stand ein 4:2 für Eintracht Peitz, das Finale endete 4:2. Damit wurde aus einem starken Turnierabend ein Paukenschlag: Die Landesklasse-Mannschaft besiegte den Oberligisten und holte den Sparkassen-Cup.