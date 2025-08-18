Peiting profitiert von Peißenberger Hitzköpfigkeit

Peißenberg – In der vergangenen Saison belegte der TSV Peißenberg den letzten Platz in der Fairness-Tabelle. Ein unrühmliches Kunststück, das die TSV-Elf offenbar erneut anzustreben scheint. Nach nur drei Spieltagen in der Kreisliga 1 liegen die Peißenberger schon wieder vorne in der „Böse-Buben-Hitliste“. Im Derby gegen den TSV Peiting kam die inzwischen dritte Zeitstrafe und eine Ampelkarte dazu. Diese beiden Sanktionen nach Fouls waren auch der entscheidende Faktor, warum das Heimspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger mit 2:4 verloren ging.

„Mit solchen Aktionen legen wir uns selbst ein Ei. Das ist echt schade für den Aufwand, den die Mannschaft betreibt“, ärgerte sich Peißenbergs Coach Fritz Stögbauer, weil sein Team zum Zeitpunkt der Hinausstellungen kurz davor stand, die Partie nach einem Zwei-Tore Rückstand zu drehen. „Trotzdem Kompliment an das Team, das nie aufgibt“, ergänzte Stögbauer. Dem Sieg zum Trotz zog auch sein Gegenüber Thomas Fischer eine gemischte Bilanz: „Die ersten dreißig und die letzten zwanzig Minuten waren in Ordnung“, lautete sein Fazit. „Dazwischen haben wir etwas den Faden verloren und zu viele Chancen ausgelassen, um den Sack früher zuzumachen“, monierte Fischer, dessen Team im Gegensatz zu den zwei Spielen davor einen fulminanten Start hinlegte.