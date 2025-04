Peiting mit Remis gut bedient: „Wir können froh sein, dass wir das über die Zeit bekommen“

Matthias Lotter vergibt vielversprechende Chance des TSV Peiting gegen Waldperlach

Zu klären wäre die Frage, weswegen es zu einem Bruch im Spiel der Peitinger kam, nur weil man das durchaus mögliche 2:0 nicht machte. „Ab da hat Waldperlach das Kommando übernommen“, musste Fischer eingestehen. Dabei lief es so gut an. Niki Haser eroberte einen Ball vom Gegner, lief noch ein paar Meter, um dann aus 18 Metern in den Torwinkel zu treffen – 1:0 (11.). „Auch ein schönes Tor“, hielt der TSV-Coach fest. Der kleine Zusatz „auch“ deswegen, weil die Gäste mit ihrem Torerfolg Hasers Treffer in den Schatten stellten.