Peiting II gewinnt Endspiel um Platz drei - Enzmann mit Doppelpack gegen Hohenfurch Peiting in Meisterrunde dabei

„Für uns ist das ein großer Erfolg, wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Peitings Coach Thomas Fischer, dessen Team in dieser wichtigen Partie an die guten Leistungen vom Saisonstart anknüpfen konnte. Beim SVH setzte sich indessen der Negativlauf mit der vierten Niederlage in Folge fort. „Die war verdient, weil Peiting die bessere Mannschaft war“, räumte Trainer Karl Grimm unumwunden ein. „Wir haben heute am oberen Level gespielt, was in den Spielen davor nicht so der Fall war“, lobte Fischer sein Team, das mit Max Neufing, Christoph Eberle und Christoph Enzmann Unterstützung aus der Ersten Mannschaft erhalten hatte, die spielfrei war. Den Torreigen der Hausherren eröffnete Martin Pakleppa mit seinem Freistoß zum 1:0 (22.). Nach einer Ecke folgte der erste Streich von Enzmann (25.) und wenig später sein zweiter zum 3:0. Den möglichen Hattrick verpasste der Mittelfeldakteur, da er einen an Neufing verursachten Foulelfmeter vergab (38.). Besser machte es Korbinian Kechele. der auf 4:0 erhöhte (40.). Mit einem sehenswerten Treffer aus 30 Metern sorgte Alexander Karbach für den 5:0-Halbzeitstand (45.).

Auch nach der Pause blieben die Gäste harmlos. Die Peitinger verwalteten indessen ihre Führung. Gute Offensivaktionen der Hausherren gab es nur noch selten, was angesichts des Vorsprungs aus der fulminanten ersten Hälfte aber nicht verwunderte. (rh)