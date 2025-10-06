Peißenbergs Tag ist gekommen: „Mannschaft merkt, dass sie’s kann“

Mit einem 2:0 gegen den MTV Berg sichert sich das Team um Trainer Fritz Stögbauer die ersten drei Punkte der Kreisliga-Saison.

Seit Wochen gibt er dieselben Parolen aus. Aber in dieser Woche fühlte Fritz Stögbauer, dass alles ein bisschen anders war. Der erste Sieg seiner Peißenberger Fußballer lag in der Luft. Er roch das im Training, aber auch direkt vor dem Anpfiff gegen den MTV Berg. „Irgendwann kommt unser Tag. Wir dürfen nicht aufgeben.“ Das hämmerte der Coach seinen Leuten immer wieder ein.

Dieser Tag war am Sonntag gekommen, am Ende hieß es 2:0 (0:0). Die Tabelle der Kreisliga sieht mit einem Mal wieder freundlicher aus. Peißenberg ist nicht mehr Letzter, rückt an die Teams davor heran. Aber das war alles Nebensache nach dem Spiel. Auf das Klassement schaue er gar nicht, so Stögbauer. Wieso auch? „Wichtiger ist, dass die Mannschaft merkt, dass sie’s kann.“

Erstmals blieb Peißenberg diese Saison ohne Gegentor. Das war im Endeffekt nur die Bestätigung der vorigen Wochen. „Wir verteidigen immer gut“, sagte Stögbauer. Gerade in den ersten 15 Minuten war das die Versicherung des TSV. Berg kam mit Schwung aufs Feld, schaffte ein paar Abschlüsse, scheiterte aber jedes Mal an Jonas Peitinger.

Der junge Mann, 22 Jahre, stand zum zweiten Mal in dieser Saison im Kasten – und bekam Lob von allen Seiten. „Sehr, sehr gut, gerade in der Anfangsphase“, schwärmte sein Trainer. Peitingers Paraden machten etwas mit dem TSV. Sie machten ihn selbstbewusster und sorgten für Ordnung. „Immer besser ins Spiel gefunden, nie hektisch geworden“, so Stögbauer.

Ganz neu für den TSV ist aber die ordentliche Chancenverwertung im Angriff. Das bestimmende Thema der zweiten Halbzeit. Auch die Rückkehr des Spielglücks trug dazu bei, wie das 1:0 bestens abbildete. Ein Flankenball von außen wurde doch tatsächlich so abgefälscht, dass er passgenau auf dem Fuß von Moritz Pech landete (51.). „Das Glück, das wir gebraucht haben“, sagte sein Trainer. Das Führungstor nannte er einen „Brustlöser“. Ab diesem Zeitpunkt realisierte wirklich jeder: Das mit dem ersten Sieg kann klappen.

Tor zwei gelang dann einem der Stärksten unter vielen starken Peißenbergern. Lukas Hartmann trotzte mal wieder den körperlichen Widrigkeiten. Angeschlagen kämpfte er sich aufs Feld, schloss einen feinen Spielzug souverän mit dem Schuss ins lange Eck ab (73.). Der Rest des Fests bestand nur noch aus unspektakulärer Abwehrarbeit. Der Trainer hofft nun, dass dieser Sieg für eine Trendwende bei seinem Team sorgt. „Wichtig wäre, dass es die Moral vom Sonntag halten kann.“