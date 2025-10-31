Peißenberg zu Gast: Duell der Zu-Null-Gewinner in Münsing

Es gibt diverse Arten, das sportliche Geschehen einer Liga tabellarisch darzustellen. Schaut man auf die – letztlich entscheidende – Gesamttabelle, spielt der SV Münsing am Samstag um 16.15 Uhr als Tabellenvierter gegen den TSV Peißenberg auf Rang elf im Tableau. Doch in der Formtabelle, die die Leistungen der jüngsten fünf Partien berücksichtigt, liegen die Gäste nach drei Siegen aus vier Spielen momentan auf Platz drei und damit vor dem SVM. „Unser Auftrag ist es nun deren Form zu brechen und unsere zu halten“, fordert deshalb Münsings Trainer Martin Grelics.

Nach dem jüngsten 2:0-Sieg gegen Unterammergau darf seine Mannschaft wieder selbstbewusst an die Sache rangehen. Nachdem der Oktober bis dato eher unbefriedigende Ergebnisse beinhaltete, passte diesmal das Verhältnis von Aufwand und Ertrag wieder zusammen. „Man hat aber trotzdem gesehen, dass du in jedem Spiel Leistung bringen musst“, betont Grelics.