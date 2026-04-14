Peißenberg trennt sich schweren Herzens von Trainer Fritz Stögbauer „Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“ von Christian Heinrich · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; TSV Peißenberg; Trainer Fritz Stögbauer im Heimspiel gegen den TSV Peiting am 16. August 2025 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Peißenberg steht auf einem Abstiegsplatz. Nun soll ein neuer Impuls die Trendwende bringen. Sieben Spiele bleiben noch.

Peißenberg – Fritz Stögbauer gab noch einmal alles. „Ihr könnt es schaffen, Jungs“, schärfte der Peißenberger Trainer seinen Kickern am Ende einer packenden Ansprache ein. Er selbst wird seiner Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga 1 nicht länger helfen. Nach seiner Abschiedsrede legte der 33-Jährige sein Amt nieder. Es war keine leichte Entscheidung, denn Stögbauer war mit Leidenschaft bei der Sache. Aber sie war notwendig, weil die Resultate zu wünschen übrig ließen. „Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“, stellte der scheidende Coach klar. Die Resultate sprachen eine deutliche Sprache und sie sprachen gegen ihn. In 19 Partien hatten die TSV-Fußballee gerade einmal 13 Punkte erwirtschaftet. Mit dieser Bilanz ist der TSV Vorletzter und steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Bereits zur Winterpause waren Stögbauer Zweifel gekommen, ob er der richtige Mann ist, um das Team in der Kreisliga zu halten. In offenen und vertrauensvollen Gesprächen mit der Abteilungsleitung einigte er sich darauf, im Frühjahr auch den Neustart zu betreuen. Als der mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aber genauso mager ausfiel wie die bisherige Saisonbilanz, sah Stögbauer in einer Weiterbeschäftigung keinen Sinn mehr.

Peißenberg trennt sich schweren Herzens von Trainer Stögbauer „Ich hätte es gerne durchgezogen“, gab der Coach zu, Er verlässt seine Mannschaft schweren Herzens. Auch Johann Schwaller war anzumerken, dass ihm die Trennung von seinem Übungsleiter nicht leichtgefallen ist. „Wir sind ihm sehr dankbar“, würdigte der Abteilungsleiter das Engagement seines ehemaligen Trainers. Stögbauer, der das Team zu Saisonbeginn in einer prekären Situation von Hubert Jungmann übernommen hatte, musste damit fertig werden, dass ihm zahlreiche Kicker abhanden kamen, weil sie sich verletzten oder aufhörten. Der Coach improvisierte und führte frische Kräfte aus dem Jugendbereich nach oder etablierte den einen oder anderen Reserve-Fußballer als Stammkraft in der ersten Mannschaft. Die Trendwende konnte er trotz allen Eifers nicht einleiten. Dass der Verein mit seiner Entscheidung zu lange gewartet hat, will Schwaller so nicht gelten lassen. „Ich bin der Meinung, dass es jetzt der absolut richtige Zeitpunkt war“, betonte er. Weniger sicher ist er sich, ob die Maßnahme auch die gewünschten Konsequenzen nach sich zieht. „Vielleicht braucht es einen Impuls, eine andere Ansprache?“ fragt er. Die Mittel, ein vor sich hin schlingerndes Team wieder auf Kurs bringen zu können, sind nun mal begrenzt.