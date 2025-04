Peißenberg schießt Hungerbach in Richtung Kreisklasse und kommt rettendem Ufer näher

Peißenberg – So klar das Resultat, so immens war die Enttäuschung beim designierten Absteiger SG Hungerbach. Trainer Michael Schöttl kam nicht umhin, von einem „sehr enttäuschenden Auftritt“ seiner Elf zu sprechen, zuzüglich attestierte er ihr „brutale Inkonstanz“ in den vergangenen Wochen. Der TSV Peißenberg ließ im Nachbarderby nichts anbrennen und siegte hochverdient mit 4:0 (3:0). Damit geht die Elf von Trainer Hubert Jungmann wieder auf Tuchfühlung zum rettenden Ufer in der Tabelle.

Philipp Solleder bringt den TSV Peißenberg früh auf die Siegerstraße