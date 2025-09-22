Peißenberg punktet im Kellerduell: „Bringt uns nicht wirklich weiter“

Unterammergau – Einen eher dürftigen Schlagabtausch lieferten sich am Sonntagnachmittag der WSV Unterammergau und der TSV Peißenberg. Böse Zungen würden wohl behaupten, es sei nichts anderes zu erwarten, wenn der Tabellenletzte beim Drittletzten antritt. Doch auch von einem Abstiegskampf konnte beim 2:2 nicht die Rede sein. Denn echter Kampf sieht anders aus. „Ich bin mir nicht sicher, ob bei uns wirklich schon alle den Ernst der Lage realisiert haben“, ärgerte sich WSV-Trainer Tobias Benning: „Eine Viertelstunde vor Schluss hatten wir Peißenberg schon am Abgrund und dann bauen wir sie mit unseren Fehlern wieder auf.“ Genauso wenig glücklich mit dem Unentschieden war TSV-Coach Fritz Stögbauer. „Wir müssen eigentlich mindestens mit einem 2:0 in die Pause gehen. Und in Halbzeit zwei haben wir zweimal keinen richtigen Zugriff bekommen und beide Male nutzte Unterammergau das für seine Tore“, schimpfte der Peißenberger. Durch die Vereinsbrille gesehen, mag er mit dieser Ansicht richtig liegen. Doch die Unterammergauer hatten ebenso ihre Chancen. So zum Beispiel in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts, als nach einer flachen Hereingabe in den Strafraum der Peißenberger sowohl Josef Klarwein als auch Tobias Speer unglücklich am Ball verbeirutschten. So blieb es beim knappen Vorsprung des TSV. Für den hatte Kapitän Michael Gladiator mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums gesorgt.

Per Distanzschuss zur Führung