Peißenberg punktet im Kellerduell: „Bringt uns nicht wirklich weiter“

Ein später Treffer beschert dem abstiegsbedrohten TSV Peißenberg ein Unentschieden und einen Punktgewinn gegen den WSV Unterammergau.
Unterammergau – Einen eher dürftigen Schlagabtausch lieferten sich am Sonntagnachmittag der WSV Unterammergau und der TSV Peißenberg. Böse Zungen würden wohl behaupten, es sei nichts anderes zu erwarten, wenn der Tabellenletzte beim Drittletzten antritt. Doch auch von einem Abstiegskampf konnte beim 2:2 nicht die Rede sein. Denn echter Kampf sieht anders aus. „Ich bin mir nicht sicher, ob bei uns wirklich schon alle den Ernst der Lage realisiert haben“, ärgerte sich WSV-Trainer Tobias Benning: „Eine Viertelstunde vor Schluss hatten wir Peißenberg schon am Abgrund und dann bauen wir sie mit unseren Fehlern wieder auf.“ Genauso wenig glücklich mit dem Unentschieden war TSV-Coach Fritz Stögbauer. „Wir müssen eigentlich mindestens mit einem 2:0 in die Pause gehen. Und in Halbzeit zwei haben wir zweimal keinen richtigen Zugriff bekommen und beide Male nutzte Unterammergau das für seine Tore“, schimpfte der Peißenberger. Durch die Vereinsbrille gesehen, mag er mit dieser Ansicht richtig liegen. Doch die Unterammergauer hatten ebenso ihre Chancen. So zum Beispiel in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts, als nach einer flachen Hereingabe in den Strafraum der Peißenberger sowohl Josef Klarwein als auch Tobias Speer unglücklich am Ball verbeirutschten. So blieb es beim knappen Vorsprung des TSV. Für den hatte Kapitän Michael Gladiator mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums gesorgt.
Die zweite Hälfte stand größtenteils im Zeichen der Gastgeber. Gleich nach Wiederbeginn kam Ferdinand Brauchle im Strafraum zu Fall, die Pfeife des Unparteiischen blieb allerdings stumm. „Da wurde ich ganz klar umgerissen“, beteuerte Unterammergaus Kapitän. Vier Minuten später durfte er dann doch jubeln. Ähnlich wie beim Peißenberger Führungstreffer zog er aus der Distanz ab. Diesmal sprang das Leder zunächst an den Innenpfosten, bevor es im Netz zappelte. Wie Brauchle benötigte auch Josef Klarwein einen zweiten Anlauf für seinen Treffer. Der endete aber mit dem schönsten Tor des Tages. Bedient von Tobias Speer zog er nach innen und traf mit einem satten Schuss unhaltbar ins Tor. Dass ihm mit dem Treffer ein ordentlicher Stein von der Seele fiel, verrieten seine schier endlosen Jubelschreie. Es war allerdings noch eine Viertelstunde zu spielen – und in der drehte sich die Partie tatsächlich noch ein Mal. Nachdem beim WSV zu viele Akteure nach außen gelaufen waren, blieb Fabian Lory vor dem Tor völlig unbeachtet. Die flache Hereingabe brauchte er dann nur noch über die Linie zu drücken. „Ein Punkt bringt uns in unserer Situation halt nicht wirklich weiter“, waren sich Benning und Stögbauer nach dem Schlusspfiff einig.