Peißenberg ist bei der Trainersuche fündig geworden

Fußball; Saison 2026/27; Kreisklasse; TSV Peißenberg; Trainer Besim Musliu; 23. Juni 2026 – Foto: Andreas Mayr

Es war alles andere als ein leichtes Unterfangen. Zu Zeiten, als der Festnetzanschluss das Nonplusultra der Telefonie war, hätte man von „heißgelaufenen Drähten“ gesprochen. Aber auch in Zeiten von Handy und kabelloser Verbindung war die Zahl der Gespräche hoch, die der Klub führte. Aber ein bekanntes Sprichwort besagt ja, dass alles gut wird, was lange währt. Und so scheint es nunmehr auch beim TSV Peißenberg zu sein. Eine Woche vor Beginn der Sommervorbereitung steht fest, wer beim Kreisliga-Absteiger künftig an der Seitenlinie anschafft: Besim Musliu, in der Szene hinlänglich bekannt aus seiner Zeit beim SV Söchering, greift nach einer schöpferischen Pause wieder an und zwar als Coach des Teams aus der Marktgemeinde.

Ganz offen räumt der 51-Jährige ein, dass er zuletzt in Sachen „Fußball“ nicht mehr viel unternommen habe, als bisweilen in Murnau oder Ohlstadt – zwei seiner herausragendsten Stationen als Aktiver – zuzuschauen. „Aber das ist kein Problem für mich“, versichert Musliu, der in Seehausen am Staffelsee wohnt. Seine Einstellung hat sich im Vergleich zu früher wenig bis gar nicht verändert. „Ich versuche, alles so einfach wie möglich zu halten, um die Jungs wieder nach vorn zu bringen.“ Dass es bei seinem neuen Team anfangs womöglich ein wenig an Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten mangeln könnte, sieht Musliu ebenfalls nicht als Störfaktor. „Ein Abstieg ist kein Beinbruch.“

„Wir haben nach unserem Bauchgefühl entschieden“, erläutert Adrian Erhart diese Personalie stellvertretend für seine Kollegen aus der Abteilungsleitung sowie Co-Trainer Lukas Hartmann. Erhart, Sportleiter beim TSV, verrät, dass er gleich nach dem ersten Gespräch „ein super Gefühl“ gehabt habe. „Man kann sich angenehm mit ihm unterhalten, weil er sich nicht verstellt.“ Authentizität schlägt somit den Zeitgeist. Musliu räumt ein, dass er – anders als viele seiner Kollegen – weder die ständig wechselnden Systeme, wie sie bei den Profis an der Tagesordnung sind, adaptiert habe, noch sich wie auch immer gearteten Fortbildungen unterzogen habe.

Von Peißenberg hört man nur Gutes.

Besim Musliu

Für ihn war allein wichtig, was er über seinen neuen Klub in Erfahrung gebracht hat. Und das passt ganz offensichtlich. „Von Peißenberg hört man nur Gutes“, betont er. Ihn wiederum kennt man als einen, der stets ein Lächeln auf den Lippen hat und dem der Schalk im Nacken sitzt. Ohne kessen Spruch geht es bei Musliu selten. Und so beantwortete er die Frage, warum ausgerechnet Peißenberg – schließlich war er fußballerisch noch nie so fern der Heimat tätig – mit einer gehörigen Portion Selbstironie. „Ich musste irgendwo Trainer machen, wo mich keiner kennt.“ Den Grund, warum er zuletzt dem Fußball entsagte, nennt der 51-Jährige ebenfalls. Seine beiden Söhne sind überaus sportlich unterwegs, da wollte er, so gut es geht, dabeisein. Obendrein bildete er sich beruflich fort. In der Kfz-Zulieferfirma, in der er seit jeher arbeitet, firmiert er inzwischen als Schichtleiter und somit als Führungskraft.

TSV Peißenberg will kommende Saison in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen

Eine solche braucht es auch bei den Peißenberger Fußballern. Sportleiter Erhart bekennt, dass man als Kreisliga-Absteiger künftig in der Kreisklasse 3 schon gern eine gute Rolle spielen wolle. Wohlwissend, dass sich zunächst alles erst einsortieren muss. Dass das Trainercasting bei Musliu endet, war keinesfalls ein gezielter Akt, vielmehr das Ergebnis einer ausführlichen internen Findungsphase. „Ist doch klar, dass man nicht gleich so gut vernetzt ist, wenn man im Winter als Team neu anfängt“, gibt der Erhart, der darüber hinaus als Torhüter im TSV-Kader steht, zu bedenken.

Viel Zeit investiert bei der Trainersuche

So verwundert es ihn auch nicht, dass in der Region bereits der Buschfunk dahingehend Signale sendete, der TSV würde keinen Trainer finden. Das relativiert Erhart entschieden. Man habe viel Zeit investiert und dabei „viele Gespräche mit den unterschiedlichsten Leuten“ geführt. Mal waren diese eher informell, mal gab‘s eine konkrete Anfrage. Zum Schluss der Fahndung blieben drei Kandidaten übrig. Darunter war auch einer aus München. Den Zuschlag bekam am Ende Besim Musliu. Eben wegen des Bauchgefühls der Verantwortlichen. „Er ist nicht die x-te Wahl, sondern unsere Überzeugung“, stellt Erhart klar.

Kommenden Freitag, 3. Juli, beginnt beim TSV mit der Vorbereitung eine neue Zeitrechnung. Musliu kann dabei auf neue Kräfte wie Vinzenz Koder aus Erling und Raffael Weber vom SV Pullach II bauen. Er muss aber auch die Abgänge von Ramon Messner (TSV Weilheim) und U19-Kicker David Stowasser (SV Raisting) verkraften.