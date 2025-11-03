Peißenberg hat Probleme mit Gegner und Spielfeld: „Auf so einem Rasen spielst du alle fünf Jahre“

Das kleine Hoch der Peißenberger Fußballer klingt ab auf dem Mini-Kunstrasen in Münsing. Und das Feld hatte tatsächlich auch viel mit der 2:5-Niederlage zu tun.
„Auf so einem Rasen spielst du vielleicht alle fünf Jahre“, sagt Trainer Fritz Stögbauer. Die Peißenberger hatten arge Schwierigkeiten, sich auf die Umstände einzustellen. Super wenig Zeit blieb ihnen für Aktionen, der Ball erreichte hohe Geschwindigkeiten – und das größte Problem: Die Gastgeber nutzten die Gegebenheiten mit erbarmungsloser Kaltschnäuzigkeit aus. „Da hast gemerkt, dass die total eingespielt waren“, lobt Fritz Stögbauer die Gegner aus Münsing. Zudem waren sie auf einigen Positionen individuell stärker besetzt. „Deswegen sind die oben mit dabei“, erklärt der Trainer.
Erschwerend hinzu kam, dass die Peißenberger bei weitem nicht an ihre Leistung der Vorwochen herankamen. Über Hälfte eins hält der Coach fest: „Wir waren klar unterlegen, haben sie verpennt.“ Nach einer halben Stunde lag der TSV bereits 0:2 hinten. In den zwei Szenen addierten sich beide Probleme: Schläfrige Peißenberger trafen auf fokussierte Münsinger, die genau wussten, wie der Platz zu bespielen war.
„Einfach einen Schritt zu spät, aber auch gut herausgespielt“, analysiert Fritz Stögbauer. In Sachen Handlungsschnelligkeit waren die Hausherren den Peißenbergern überlegen, aber das besserte sich. Mit einem Doppelschlag nach der Pause kamen die Gäste zurück ins Spiel. Sie setzten die bewährten Mittel der Vorwoche ein. Einmal ein Ballgewinn im Mittelfeld sowie jeweils gute Kombinationen führten zu den Treffern von Lukas Hartmann (eine Kopie seines Tors gegen Waldram) sowie Thomas Völkle.
Doch der Truppe von Coach Stögbauer lief langsam die Zeit davon. Spätestens mit dem 3:2 eine Viertelstunde vor Ende knipsten die Münsinger ihnen die Lichter aus. „Danach hatten wir nichts mehr zu melden. Die Jungs haben gemerkt: Da wird nicht mehr viel gehen“, beobachtete Fritz Stögbauer von außen. Dennoch schätzt er das Ergebnis – vor allem die fünf Gegentore – ein wenig zu hoch ein. Sein Fazit: „Wir haben uns schwergetan.“