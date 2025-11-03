Peißenberg hat Probleme mit Gegner und Spielfeld: „Auf so einem Rasen spielst du alle fünf Jahre“

Das kleine Hoch der Peißenberger Fußballer klingt ab auf dem Mini-Kunstrasen in Münsing. Und das Feld hatte tatsächlich auch viel mit der 2:5-Niederlage zu tun.

„Auf so einem Rasen spielst du vielleicht alle fünf Jahre“, sagt Trainer Fritz Stögbauer. Die Peißenberger hatten arge Schwierigkeiten, sich auf die Umstände einzustellen. Super wenig Zeit blieb ihnen für Aktionen, der Ball erreichte hohe Geschwindigkeiten – und das größte Problem: Die Gastgeber nutzten die Gegebenheiten mit erbarmungsloser Kaltschnäuzigkeit aus. „Da hast gemerkt, dass die total eingespielt waren“, lobt Fritz Stögbauer die Gegner aus Münsing. Zudem waren sie auf einigen Positionen individuell stärker besetzt. „Deswegen sind die oben mit dabei“, erklärt der Trainer.

Erschwerend hinzu kam, dass die Peißenberger bei weitem nicht an ihre Leistung der Vorwochen herankamen. Über Hälfte eins hält der Coach fest: „Wir waren klar unterlegen, haben sie verpennt.“ Nach einer halben Stunde lag der TSV bereits 0:2 hinten. In den zwei Szenen addierten sich beide Probleme: Schläfrige Peißenberger trafen auf fokussierte Münsinger, die genau wussten, wie der Platz zu bespielen war.