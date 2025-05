SV Münsing vs TSV Peißenberg Kreisliga Spielszene Caci Rohrmoser – Foto: Oliver Rabuser

Peißenberg gelingt gar nichts: TSV verliert bei Spitzenreiter Münsing Kreisliga 1

Der TSV Peißenberg konnte gegen Münsing für keine Überraschung sorgen. Gegen den Spitzenreiter setzte es eine verdiente 1:4-Niederlage.

Die Idylle am Sportgelände am Hartlweg ist selbst bei leichtem Regen und wolkenverhangenem Sonntagshimmel zu vernehmen. Da kämpft ein Fußballteam mit hoher mannschaftlicher Geschlossenheit um den Aufstieg in die Bezirksliga. Namentlich der SV Münsing als Nutzer dieser schönen Anlage mit Stüberl und separatem Restaurant. Als Herausforderer wollte sich eigentlich der TSV Peißenberg nach vier erfolgreich bestrittenen Partien vorstellen. Tatsächlich aber verhalfen die Gäste durch eine unerklärlich schwache Leistung dem Ligaprimus der Kreisliga 1 ungewollt, seinem Ziel einen Schritt näherzukommen. Gestern, 16:00 Uhr SV Münsing Ammerland SV Münsing TSV Peißenberg Peißenberg 4 1

Gegner war physisch stark „Wenn man ehrlich ist, waren wir über die 90 Minuten chancenlos“, resümierte ein enttäuschter TSV-Trainer Hubert Jungmann, der an der Seitenlinie immer wieder seinen Unmut in Richtung seiner Spieler schickte. Der „physisch starke Gegner“ war die am schnellsten hergeholte Ursache. Der Rest war schwierig zu erläutern. Denn den Peißenbergern gelang so gut wie gar nichts.