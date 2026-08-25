Peissen dreht nach der Pause auf

– Foto: Nicole Seidl

Der SV Peissen hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Nach dem spektakulären 8:3 gegen den SV Boostedt setzte sich die Mannschaft von Jörg Isermann auch beim TSV Gadeland durch. Beim 2:0-Erfolg erfüllten die Gäste damit genau das Ziel, das ihr Trainer vor der Begegnung ausgegeben hatte: die ersten Auswärtspunkte der Saison einzufahren.

Auch offensiv blieb vieles Stückwerk. Die wenigen Möglichkeiten, die sich den Gästen boten, wurden nicht genutzt. Gadeland hielt dagegen und durfte nach zuletzt schwierigen Ergebnissen darauf hoffen, die Partie lange offen zu gestalten.

Danach sah es in den ersten 45 Minuten allerdings noch nicht unbedingt aus. Isermann beschrieb den ersten Durchgang als „sehr zerfahren“. Peissen leistete sich zahlreiche Fehlpässe, gewann zu wenige Zweikämpfe und brachte insgesamt kaum Ruhe in das eigene Spiel.

Für die Mannschaft von Trainer Sven Jacob war es schließlich die nächste Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren. Schon vor der Partie war klar gewesen, dass Gadeland nach dem 0:3 in Boostedt dringend ein Erfolgserlebnis benötigte. Peissen wiederum wollte bestätigen, dass das Acht-Tore-Spektakel gegen Boostedt keine Eintagsfliege gewesen war.

Frey trifft praktisch mit dem Wiederanpfiff

Nach der Pause zeigte sich ein völlig anderes Bild. Gerade einmal eine Minute war gespielt, als Luca Devin Frey die Gäste mit 1:0 in Führung brachte.

„In der zweiten Halbzeit dann ein total anderes Bild“, bilanzierte Isermann. Seine Mannschaft gewann nun deutlich mehr Zweikämpfe, spielte zielstrebiger und übernahm zunehmend die Kontrolle über die Partie.

Gadelands Torhüter Jan-Hendrik Seelow verhinderte dabei mehrfach einen höheren Rückstand. Peissen erspielte sich weitere Möglichkeiten, ließ aber zunächst die notwendige Konsequenz vermissen.

In der 72. Minute sorgte Andrii Popov schließlich für mehr Sicherheit. Sein Treffer zum 2:0 brachte die Gäste endgültig auf die Siegerstraße.

Ganz ohne Schreckmoment verlief die Schlussphase allerdings nicht. Nach dem zweiten Gegentor kam Gadeland noch einmal zu einer gefährlichen Gelegenheit. Peissen überstand diese Situation jedoch und brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit.

Isermann hielt angesichts der Chancen sogar einen höheren Sieg für möglich. Seine Mannschaft habe weitere Möglichkeiten liegen gelassen, zudem habe Seelow mehrfach gut pariert. Mit dem Auftritt nach der Pause war der Peissener Coach dennoch sehr zufrieden.

Besonders wichtig war ihm die defensive Bilanz. Nach einigen Gegentoren in den ersten Saisonspielen blieb Peissen erstmals ohne Gegentreffer. „Endlich erstes Zu-null-Spiel dieser Saison“, freute sich Isermann.

Damit setzt der SV seine positive Entwicklung fort. Aus dem erhofften Aufwärtstrend nach dem Boostedt-Spiel sind nun zwei Siege in Folge geworden.

Verwirrung um Boostedt-Spiel wieder ausgeräumt

Für etwas Verwirrung hatte zwischenzeitlich noch Peissens vorheriges 8:3 gegen Boostedt gesorgt. Die Begegnung war am Montagmorgen vorübergehend mit 5:0 für Boostedt gewertet worden. Hintergrund war nach Isermanns Darstellung die Spielberechtigung von Paule Stolz. Der Peissener hatte am zweiten Spieltag gegen den Edendorfer SV die Rote Karte gesehen und anschließend gegen den TuS Bargstedt seine Sperre abgesessen. Im System war er danach jedoch weiterhin als gesperrt vermerkt. Nach telefonischer Rückfrage war er für die Boostedt-Partie als „freier Spieler“ eingetragen worden.

Die Irritation ist inzwischen ausgeräumt: Das auf dem Platz erzielte 8:3 gegen Boostedt steht wieder in der Wertung. Für Peissen sind damit auch die drei Punkte aus jenem Spiel vollständig berücksichtigt.

Nach turbulenten Tagen kann sich die Mannschaft damit wieder ganz auf das Sportliche konzentrieren. Und dort zeigt die Richtung nach oben: zwei Siege nacheinander, zehn eigene Treffer in diesen beiden Begegnungen – und in Gadeland erstmals auch hinten die Null.

TSV Gadeland – SV Peissen 0:2

TSV Gadeland: Jan-Hendrik Seelow, Ruben Reinke (46. Fabian Sandro Kock), Fabio Jörg Trottenberg (11. Torben Röder), Lukas Haiduk, Mika Olaf Ivers (54. Gianluca Fürst), Tim Andrü Teichelmann (58. David Akinwande), Lynes Fürst (70. Felix Lasse Danker), Dominik Kellermann, Goran Bradonjic, Lukas Buhse, Lukas Mrohs - Trainer: Sven Jacob

SV Peissen: Malte Isermann, Jan Lennard Witthinrich (46. Arin Ujkan Pepaj), Finn Schwitulla, Thorge Ratjen (58. Amberk Indzhybashvili), Andrii Popov, Luca Devin Frey, Rasmus Laurent Hinrichsen, Michel Stolz, Jonas Wudtke, Oleksandr Portianko, Kieron Christian Delfs - Trainer: Jörg Isermann

Tore: 0:1 Luca Devin Frey (46.), 0:2 Andrii Popov (72.)