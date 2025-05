Peising/Bad Abbach: Willi Petz wird Sigl-Nachfolger

In welcher Liga Petz zukünftig tätig sein wird, steht noch nicht fest. Grund dafür ist, dass Peising/Bad Abbach II als Tabellendritter der Kreisklasse 1 an den Relegationsspielen zur Kreisliga teilnimmt. Nächsten Dienstag geht es in Sanding gegen Türk Genclik Regensburg. Der Aufstieg in die Kreisliga ist das Ziel.



Ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit der Spielgemeinschaft, blickt Willi Petz der neuen Aufgabe erwartungsfroh entgegen. Seine Zusage im Landkreis Kelheim hat natürlich Gründe: „Obgleich ich auch dieses Jahr überlegt habe, eine Pause einzulegen, bin ich einer, der Herausforderungen sucht. Ich hatte Gespräche mit einigen Vereinen. Das hier war mit am interessantesten. Bad Abbachs Erste ist wieder in der Landesliga und hat einen recht großen Kader. Man will die Zweite näher an die Erste heranbringen. Mit Sepp Schuderer habe ich schon in Kareth zusammengearbeitet, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Zudem habe ich mit Simons Sigls Vater gemeinsam Fußball gespielt. Die Zusagen von Sepp als Sportlicher Leiter und Simon als Trainer waren mir wichtig. Es schließt sich ein Kreis“, schildert Petz, für den die Unterstützung aus der ersten Mannschaft ein hohes Gut ist. Ähnlich verhielt es sich für ihn ja schon beim TSV Kareth-Lappersdorf, wo Petz fünf Jahre lang die zweite Mannschaft coachte. „Daher weiß ich, wie wichtig eine Zweite und die gegenseitige Unterstützung ist. Ich freue mich auf diese interessante Aufgabe“, so Petz, der sich freut, dass der neue Kunstrasenplatz in Bad Abbach zeitnah fertiggestellt ist. „Das ist eine Wahnsinns-Sache.“



„Nach intensiven und positiven Gesprächen innerhalb der Spielgemeinschaft“ habe man mit Petz die „Wunschlösung“ für die Trainerposition finden können, lassen derweil die Verantwortlichen der SG um Peisings Fußball-Abteilungsleiter Felix Rosenhagen verlauten. An den scheidenden Spielertrainer Simon Sigl gehen folgende Worte: „Der Peisinger SC bedankt sich herzlich bei Simon für sein Engagement und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg für seine neue Herausforderung innerhalb der Spielgemeinschaft.“



Sigls Nachfolger Willi Petz engagierte sich als Trainer unter anderem schon in Wenzenbach, Kareth oder Holzheim. Zu seiner aktiven Zeit zählte er einst zur „goldenen Generation“ bei Kareth-Lappersdorf. Seit 2022 führt er bei der SpVgg Ramspau Regie und schaffte mit ihr den Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga. Erst am Sonntag feierte man gemeinsam den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd. „Ich möchte mich bei sämtlichen Personen in Ramspau bedanken für drei herrliche Jahre. Wir haben eine super Reise hinter uns mit zwei Aufstiegen und dem Klassenerhalt in der Bezirksliga. Das war eine wunderbare Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich werde alle vermissen“, verabschiedet sich Petz mit einer großen Portion Wehmut.