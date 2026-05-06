Peising: Keine SG mit Bad Abbach mehr & neues Trainerteam Daniel Zollner wird neuer Cheftrainer der Mannschaft und von Dominik Stecher unterstützt von PM / Florian Würthele · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Daniel Zollner (links) und Dominik Stecher bilden das künftige Trainerduo des Peisinger SC. – Foto: Körner, Hollnberger

Neues Kapitel in Peising: Die Abteilung Fußball des Peisinger SC hat die Weichen für die kommende Saison neu gestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei personelle Veränderungen im Trainerteam sowie eine strukturelle Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung. Dies macht der Klub aus dem Landkreis Kelheim am Mittwochabend publik.

Daniel Zollner (39) wird neuer Cheftrainer der Peisinger Herrenmannschaft. „Als langjähriger Landesligaspieler des TSV Bad Abbach und des Freien TuS Regensburg verfügt er über hochklassige sportliche Erfahrung, die er nun in seiner ersten Position als Haupttrainer einbringen kann“, teilt der Peisinger SC dazu in den sozialen Median mit. Als ehemaliger Abbacher Kicker verfügt er über Stallgeruch.



Als Co-Trainer an der Seite von Zollner wird Dominik Stecher (29) tätig sein. Er unterstützt das Team bereits seit dem Winter in dieser Funktion und wird diese Aufgabe auch in der kommenden Saison fortführen. „Insgesamt vereint die neue Besetzung auf den Trainerpositionen frische Perspektiven mit bestehender Verlässlichkeit“, so die Verantwortlichen, die noch ergänzen: „Dem bisherigen Trainer Willi Petz danken wir für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“





Darüber hinaus wird die Spielgemeinschaft mit dem TSV Bad Abbach zum Saisonende aufgelöst. Der Peisinger SC geht damit ab der kommenden Spielzeit wieder eigenständig an den Start. „Diese Entscheidung fiel aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen hinsichtlich der künftigen sportlichen Ausrichtung. Beidseitig möchte man die jahrelange Zusammenarbeit nun freundschaftlich beenden“, heißt es von Seiten des PSC. Vor dem anstehenden letzten Spieltag rangiert die Noch-SG in der Kreisliga 2 auf dem obersten Abstiegs-Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist jedoch nur einen Punkt entfernt. Klares Ziel ist der Klassenerhalt – ob nun auf direktem Wege oder über die Relegation.