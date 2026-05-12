„Peinliches Ergebnis“ – die Gründe für das KFC-Debakel

Der KFC Uerdingen erlebte in Schonnebeck ein Debakel. – Foto: Markus Becker

Julian Stöhr, Trainer des Oberligisten KFC Uerdingen, ist ein emotionaler Mensch. Das erkennt jeder, der ihn an der Seitenlinie während eines Spiels beobachtet. Zwar steht er hin und wieder stoisch mit verschränkten Armen da und schaut sich genau an, was seine Schützlinge auf dem Feld so machen, doch oft ruft er, gestikuliert und hadert auch durch eine sehr aktive Körpersprache mit der einen oder anderen Situation.

Nach dem Spiel am Sonntag bei der Spielvereinigung Schonnebeck aber war alles anders. Angesichts des 1:6-Debakels, das den Aufstiegsträumen des KFC Uerdingen einen massiven Dämpfer verpasst hatte, ist das aber nur allzu verständlich. Direkt nach dem Schlusspfiff, als sich die Schonnebecker in einer Jubeltraube auf dem Kunstrasen versammelt hatten und den Sieg feierten, hatte wenige Meter weiter auch Julian Stöhr seine Spieler um sich geschart. Wie begossene Pudel standen die Spieler mit gesenkten Köpfen um ihn herum, die Blicke in Richtung Boden gerichtet. Stöhr hingegen blickte immer wieder im Kreis umher, gestikulierte und brüllte sich die Seele aus dem Leib. So sauer und angefressen wie in dieser Situation hat man den KFC-Coach in dieser Saison noch nicht erlebt.

Wie konnte es so weit kommen?

Auch wenig später, als er den Pressevertretern Rede und Antwort stand, hatte er sich noch nicht beruhigt. „Ich höre immer, dass Spieler Gespräche führen, und Berater reden von Regionalliga- und Drittliga-Angeboten. Da kriege ich einen Anfall, muss ich ehrlich sagen. Unsere Spieler sollen sich auf die aktuelle Situation konzentrieren“, machte er seinem Ärger Luft. „Ich nehme die Jungs immer in Schutz, aber das war wirklich ein Offenbarungseid“, legte er nach.

Bleibt die Frage, wie so eine Leistung zustande kommen konnte? Gerade in dieser Phase der Saison, in der die Uerdinger doch in den vergangenen Wochen gute Leistungen gezeigt und den Aufstiegskampf durch die Siege in den direkten Duellen mit Hilden und Ratingen wieder richtig spannend gemacht hatten. Es habe sich ein wenig abgezeichnet, schon in den vergangenen Wochen seien manche Spieler nicht immer komplett bei der Sache gewesen, am Freitag sei das Abschlusstraining bei einigen auch eher „locker-flockig“ gewesen, monierte der Coach.

Schlussminuten waren eine „Selbstaufgabe“

Doch damit allein ist das nicht zu erklären. Schließlich kamen die Uerdinger gut rein, erspielten sich Chancen und gingen nicht unverdient in Führung. Und auch nach dem Rückstand zur Pause hatte der KFC Phasen, in denen der Ausgleich oder nach dem 1:3 der Anschlusstreffer hätte fallen können. Nach dem Treffer zum 1:4 war das Spiel gelaufen – und der Trainer um Schadensbegrenzung bemüht. Sein Team allerdings war hinten weiter „offen wie ein Scheunentor“ und habe keine Anstalten gemacht, sich in den Schlussminuten gegen die Klatsche zu stemmen. So wählte Stöhr die Worte „Selbstaufgabe“ und „Offenbarungseid“, um die Schlussminuten zu beschreiben. „Ich muss mich dagegen wehren, dass man hier eine Packung kriegt. Wenn ich hier mit 1:4 runtergehe, dann ist das scheiße. Aber nach außen ist so ein 1:6 eine Klatsche, ein peinliches Ergebnis“, kritisierte der Trainer weiter.

Anders als der Coach hauten die Fans nicht auf die Mannschaft drauf, als die auf dem Weg in die Kabine zum Gästeblock ging. Im Gegenteil, die Ultras wählten aufbauende Worte. „Sie hätten allen Grund, sauer zu sein“, sagte Julian Stöhr dazu, der gegen Kleve am kommenden Wochenende allerdings eine Reaktion erwartet, damit die Stimmung nicht kippt. „Wir haben noch drei Spiele, die wollen wir alle gewinnen. Wenn einer meint, doof zu spielen, dann soll er zu Hause bleiben“, macht er klar. Zugleich betonte er aber auch, selbst bis zum letzten Moment dran zu glauben, solange es rechnerisch noch möglich sei. Am kommenden Sonntag geht es in der Grotenburg gegen Kellerkind Kleve, zudem stehen noch der TSV Meerbusch (auswärts) und der VfL Jüchen-Garzweiler (zu Hause) auf dem Programm.