»Peinlich«: Zwiesel auf Wiedergutmachungskurs - SVA fordert Lindberg

Nach dem furiosen 4:2-Derbydreier in Zwiesel geht's für den TSV Lindberg zuhause gegen Auerbach. – Foto: Simon Eiler

Nach dem teils spektakulären Auftakt geht am Wochenende der zweite Spieltag in der Kreisliga Bayerwald über die Bühne. Im Fokus dürfte dabei vor allem stehen, wie der SC Zwiesel im Gastspiel bei Neuling Geiersthal auf die empfindliche 2:4-Derbyklatsche gegen Lindberg reagiert. Neben dem SVG feiern auch dessen Mitaufsteiger Habischried (gegen Langdorf) und Prackenbach (gegen Neuhausen) ihre Heimpremiere, während der TSV Aholming beim SV Schöfweg gastiert. Der TSV Lindberg erwartet am Samstagnachmittag den SV Auerbach, der SV Haibach bestreitet in Viechtach sein einziges "Derby" der Saison. Bereits heute Abend eröffnen mit der SpVgg Niederalteich und dem TSV Regen zwei Ex-Bezirksligisten den Spieltag.

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic TSV Regen TSV Regen 18:30 live PUSH

Andreas Eberhardt (Sportlicher Leiter SpVgg Niederalteich): "Mit dem Punkt zum Auftakt in Auerbach können wir leben. Zum Heimspielauftakt erwartet uns nun mit dem TSV Regen die nächste heikle Aufgabe. Die Gäste gehören sicher zum erweiterten Favoritenkreis, was sie mit ihrem Auftaktsieg unterstrichen haben. Zur Einweihung unseres renovierten Hauptplatzes peilen wir dennoch drei Punkte an. Dazu müssen wir wieder genauso engagiert auftreten und unsere Chancen kaltschnäuziger verwerten."

Personal: Außer den Langzeitverletzten ist der Kader komplett. Somit dürfte auch der tschechische Neuzugang Martin Zeman sein Debüt im SpVgg-Trikot feiern.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem relativ ungefährdeten Auftaktsieg gegen Habischried sind wir wie angestrebt erfolgreich in die Saison gestartet. Nun erwartet uns am Freitagabend mit der SpVgg Niederalteich ein richtiger Gradmesser, der sich zudem noch prominent verstärkt hat. Die Jungs reisen aber auch hier mit breiter Brust an und wir werden wieder alles in die Waagschale werfen, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren."

Personal: Fehlen werden Max Kappl, Julian Ertl, Moritz Hinkofer und Stephan Klauser.





Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg SV Auerbach Auerbach 14:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach dem erfolgreichen Auftakt und Derbysieg in Zwiesel wollen wir den Schwung mit ins erste Heimspiel der Saison nehmen. Unser kommender Gegner Auerbach hat sich im Sommer hervorragend verstärkt und wird taktisch sehr gut eingestellt sein. Wir erwarten ein enges und umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können. Gerade zuhause werden wir aber alles dafür tun, dass die Punkte in Lindberg bleiben." Personal: Lukas Weiderer und Franz Raith können nicht mitwirken. Hinter den Einsätzen von Michael Weiderer, Dominik Probst und Maximilian Straub steht noch ein Fragezeichen.

Alexander Karl (Co-Spielertrainer SV Auerbach): "Am Samstag erwartet uns in Lindberg ein extrem schwieriges Auswärtsspiel. Der TSV konnte seine Auftaktpartie gegen Zwiesel gewinnen und wird somit mit breiter Brust in die anstehende Begegnung gehen. Wir selbst wollen das sicherlich kampfbetonte Spiel annehmen und mit einem positiven Ergebnis aus der Partie gehen." Personal: SVA-Coach Günther Himpsl kann voraussichtlich seine Wunschformation aufbieten.









Morgen, 17:00 Uhr SV Schöfweg Schöfweg TSV Aholming Aholming 17:00 PUSH

Simon Schönhofer (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Nach dem etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg in Haibach kommt mit Aholming der nächste unbekannte Gegner. Nach den zwei Aufstiegen in Folge werden sie mit viel Selbstvertrauen nach Schöfweg kommen. Dennoch wollen wir unser erstes Heimspiel gewinnen." Personal: Sicher nicht dabei ist der nach wie vor gesperrte Phillip Wildfeuer. Dazu gibt es noch 1-2 Fragezeichen.

Markus Huber (Spielertrainer TSV Aholming): "In Schöfweg erwartet uns eine schwere Auswärtsaufgbe. Eine kampfstarke und langjährige Bezirksligatruppe, die nach vorne auch ihre Qualitäten hat. Aber wir haben letzte Woche gesehen, dass wir bestehen können und da wollen wir anknüpfen." Personal: Zur bekannten Ausfallliste gesellen sich noch der gesperrte Thomas Zellner, Simon Stockner und Yuma-Felipe Hinz hinzugesellt.





"Durch nichts zu entschuldigen": Zwiesels Trainerduo fordert eine klare Reaktion der Mannschaft. – Foto: Simon Eiler







Morgen, 17:00 Uhr SV Geiersthal Geiersthal SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 17:00 live PUSH

Albert Weindl (Trainer SV Geiersthal): "Für uns steht mit dem SC Zwiesel der nächste Hochkaräter und ein Derby auf dem Programm. Mit unserer Leistung in Neuhausen können wir größtenteils zufrieden sein, leider reichte es nicht, um zu punkten. In unserem ersten Heimspiel wollen wir an diese Leistung anknüpfen und versuchen, den favorisierten Zwieselern auf unserem Platz alles abzuverlangen, ihre starke Offensive in den Griff zu bekommen und die ersten Punkte zu holen. Dass wir dafür eine absolute Topleistung brauchen, steht außer Frage." Personal: Der Kader des Neulings bleibt unverändert.

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Die peinliche Vorstellung gegen Lindberg ist durch nichts zu entschuldigen! Wir haben alles vermissen lassen, was Fußball ausmacht. Im nächsten Landkreisderby in Geiersthal müssen wir eine Reaktion zeigen, was allerdings alles andere als einfach wird. Der SVG hat letzte Saison zuhause 37 von 39 Punkten geholt." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der letzten Woche unverändert.





Daniel Holzer (Co-Trainer SV Prackenbach): "Mit dem Remis zum Auftakt bei Mitaufsteiger Aholming können wir gut leben. In einer zum Schluss hektischen Partie und mit einem Mann weniger haben wir gute Moral gezeigt und in Unterzahl zweimal ausgeglichen. Mit Neuhausen kreuzt jetzt am Sonntag einer der Titelfavoriten am Hochkreuz auf - ein echter Brocken. Wenn wir aber an unsere Heimstärke aus der letzten Saison anknüpfen können, sind wir nicht chancenlos und wollen den Gästen das Leben so schwer wie möglich machen. Für uns ist es eine echte Standortbestimmung." Personal: Die beiden Neuzugänge Moritz Seidl und Korbinian Menacher sind aus dem Urlaub zurück. Ausfallen werden dagegen Luis Jungwirth (Knöchel) und Torhüter Sebastian Baumgartner (Urlaub).

Kilian Schwarzmüller (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Nach dem verdienten 2:0-Auftaktsieg gegen den SV Geiersthal freuen wir uns auf die erste Auswärtsaufgabe der neuen Saison. Mit dem SV Prackenbach wartet ein starker Aufsteiger auf uns, der sich im Sommer nochmal gezielt verstärkt hat. Uns ist bewusst, dass wir eine konzentrierte und engagierte Mannschaftsleistung benötigen, um dort bestehen zu können. Wir wollen die Leistung aus dem ersten Spiel bestätigen und etwas Zählbares mit nach Neuhausen nehmen." Personal: Aus dem Kader der Vorwoche hat sich Fabian Beutel in den Urlaub verabschiedet. Dazu fällt Abwehrspieler Nico Penn krankheitsbedingt aus.



Gut lachen hatte der SV Neuhausen/Offenberg um Doppelpacker Tim Kammerl beim 2:0-Auftaktsieg über Geiersthal. – Foto: Thomas Gierl







Michael Kufner (Trainer 1. FC Viechtach): "Der Erfolg in Langdorf freut mich riesig für die Jungs. Die Art, wie wir gespielt haben, war aus meiner Sicht vollends überzeugend, da mein Team bis zum Schlusspfiff sehr lauffreudig, diszipliniert und mutig nach vorne gespielt hat. Am Sonntag braucht es aber wieder eine sehr konzentrierte Leistung. Haibach hat sehr unglücklich verloren, daher rechne ich mit einer mental kampfstarken Truppe, die unbedingt gewinnen will. Da gilt es dagegen zu halten, sodass die Punkte auf der Regeninsel bleiben." Personal: Es sind alle Mann an Bord.

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Leider wurden wir letzte Woche für unseren Autwand und die Leistung in der zweiten Hälfte nicht belohnt. Aber mit dieser Einsatzbereitschaft kann man mit Vorfreude in unser einziges 'Derby' gehen. Viechtach ist positiv gestartet und konnte einen Rückstand aufholen. Wir fahren aber dorthin, um zu punkten und das wollen wir ab der ersten Minute auf den Platz bringen." Personal: Es fehlen Benedikt Kerscher, Santiago Thomas, Lukas Urban und Dominik Stahl.







So., 02.08.2026, 14:00 Uhr SV Habischried Habischried FC Langdorf Langdorf 14:00 live PUSH