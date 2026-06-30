„Peinlich“: So reagiert heimische Fußballwelt auf WM-Aus

Steht nach dem WM-Aus im Zentrum der Kritik: Julian Nagelsmann. – Foto: Imago Images

Region. Bitteres Aus: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat erneut bei einer Weltmeisterschaft enttäuscht. Im Sechzehntelfinale gegen Paraguay verlor die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Elfmeterschießen. Heiß diskutiert wird unter anderem über einen aberkannten Treffer von Jonathan Tah. Hätte das 2:1 zählen müssen? Waren Nagelsmanns Personalentscheidungen richtig? Und wie geht es weiter? Schiedsrichter, Trainer und Spieler aus der Region beziehen Stellung.

Für Torsten Bauer stand auch die Leistung des Unparteiischen Jalal Jayed (Marokko) im Fokus, der schon das erste Spiel der Deutschen gegen Curacao (7:1) gepfiffen hatte. „Es ist mir unverständlich, dass er jetzt wieder die Leitung hatte“, wundert sich der ehemalige Bundesliga-Assistent.

Am Ende hätte in diesem Spiel alles zusammengepasst – und zwar nicht im Guten: „Wenn du 120 Minuten lang Handball gegen einen Gegner spielst, der keinen Fußball spielen will, aber keine Lösung findest, dann haben unsere Spieler ihr Potenzial einfach nicht abgerufen.“ Bleibt die Frage, warum.

Der Bad Kreuznacher Schiedsrichterobmann kritisiert vor allem die nicht vorhandene Linie seines WM-Kollegen: „Er hat auf der einen Seite sehr kleinlich entschieden, dann aber wieder klare Fouls laufen lassen.“ Und zur Szene rund um das vermeintliche 2:1: „Nach den Kameraeinstellungen hatte ich gleich befürchtet, dass es noch überprüft wird. Aus meiner Sicht war es kein Foulspiel, die Aktion ging sogar eher vom Torwart aus.“ Was Bauer in Bezug auf den Eingriff der Videoassistentin Tatiana Guzman aus Nicaragua nicht versteht: „Ich muss als Schiedsrichter auf dem Platz in einer solchen Situation Mann genug sein, zu meiner Feldwahrnehmung zu stehen.“

Vor allem die mangelnde Durchschlagskraft prangert Mario Cuc (SV Gimbsheim), ehemaliger Trainer von Wormatia Worms und der TSG Pfeddersheim, an. „Die vermeintlich kleinen Länder haben im athletischen und taktischen Bereich so weit aufgeholt, dass sie zumindest eine richtig gute Blockverteidigung stellen können.” Und ein disziplinierter Gegner, der tief stehe, könne dieser aktuellen deutschen Mannschaft immer wehtun.

„Ich glaube, dass der Nationalmannschaft deswegen vor allem richtige Außenspieler gutgetan hätten, die in Eins-eins-Situationen diese Formationen auseinanderziehen können.” Die Topteams dieser WM, dabei zählt Cuc Frankreich, England und Brasilien als Beispiel auf, „haben auf diesen Positionen solche Spieler.” Starke Individualisten, die defensive Abwehrreihen aushebeln können und damit Spiele im Alleingang entscheiden.

Bei der Trainerdebatte erinnert Cuc an 2024: „Bei der EM haben wir Julian Nagelsmann und die Truppe für ihre Spielweise noch gefeiert, jetzt wird der Trainer zerrissen, das ist bei uns leider so. Hinterher ist man eben immer schlauer.”

Für Timo Schmidt, Trainer der TSG Bretzenheim, ist nicht vorstellbar, dass Nagelsmann im Amt bleibt. „Klar, die Qualität der Spieler ist begrenzt, aber er macht auch einen beratungsresistenten Eindruck. Der Kritik muss man sich stellen.“ Mit Jürgen Klopp wäre aus Schmidts Sicht ein geeigneter Nachfolger schnell gefunden. Er müsse sich nicht mehr beweisen und könne sich daher mehr trauen.

Insgesamt sah der 52-Jährige „zu wenig Bewegung, zu wenige Positionswechsel“ im Spiel gegen Paraguay. Mit dem zurückgenommenen Tah-Tor fehlte dann auch das Quäntchen Glück. Trotz „dicker Deutschland-Brille“ sah Schmidt einen normalen Kontakt. Eine klare Fehlentscheidung, die den VAR-Eingriff rechtfertigt, war es für ihn „auf gar keinen Fall“.

Auch Personalentscheidungen wie den Startelf-Einsatz von Deniz Undav sieht Schmidt kritisch. „Wenn jemand in einer Rolle funktioniert, sollte man ihn auch in dieser Rolle lassen.“ Stattdessen hätte der Bundestrainer im letzten Gruppenphasen-Spiel gegen Ecuador experimentieren können, findet der TSG-Coach. Ein grundlegendes Problem habe der deutsche Fußball nicht. „Die Jahrgänge haben es nicht so gerissen, jetzt muss man sie vielleicht austauschen.“ Genügend Talente gebe es.

Timo Liebisch: „Wie durchschnittliche Zweitliga-Mannschaft“

Timo Liebisch sieht das anders. „Das ist die dritte WM. Wir sind leider nur noch Mittelmaß“, sagt der Verteidiger des TSV Mommenheim, der den Turnierauftritt insgesamt als „peinlich“ betitelt. Auch für Deutschlands Vorstellung im Sechzehntelfinale fällt sein Fazit deutlich aus: „Es hat sich so angefühlt, als wenn man eine durchschnittliche Zweitliga-Mannschaft sieht. Es war einfach zu wenig.“

Nach zwei verpatzten Turnieren – Aus im Viertelfinale bei Heim-EM in Deutschland, nun in den USA, Kanada und Mexiko – wäre es aus seiner Perspektive „verrückt“, wenn Nagelsmann seinen Job behält. Immerhin müsse der Trainer auch wieder das Land packen. Eine Aufgabe für Jürgen Klopp? „Jeder wünscht sich Klopp“, sagt der Mommenheimer.

Nelson Karikari nimmt DFB-Spieler in die Pflicht

Nelson Karikari, Spieler von Fiam Italia Mainz, tickt ähnlich. Wer dreimal hintereinander bei einer WM scheitere, müsse sich hinterfragen. Karikari denkt, dass beim DFB ein ähnlicher Prozess wie vor gut 20 Jahren angestoßen werden muss. Einen Trainerwechsel hält er für möglich. Auch der 38-Jährige kann sich Jürgen Klopp als Nagelsmann-Nachfolger gut vorstellen. „Es braucht neuen Schwung. Klopp wäre jemand, der alle mitreißen würde.“

Für den Deutsch-Ghanaer, der sich glücklich schätze, dass er mit den Black Stars noch ein Pferd im Rennen habe, liegt die Schuld für das erneute Scheitern des DFB-Teams aber nicht nur beim Bundestrainer. Stattdessen nimmt er die Spieler in die Pflicht. Bereits gegen die Elfenbeinküste und Ecuador habe ihm die Lockerheit gefehlt. Überraschend angesichts der hohen Qualität im Kader: „Es ist sehr enttäuschend, dass es wieder nicht für mehr gereicht hat.“