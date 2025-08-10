Peine will mit neuem Trainer frühzeitigen Klassenerhalt

Beim VfB Peine hat seit dem Sommer ein neuer Mann das Sagen: Hüseyin Elma übernahm das Team, das in der vergangenen Saison bis kurz vor Schluss um den Klassenerhalt kämpfen musste. Eine Woche vor dem Start zieht er ein erstes Fazit – und macht klar, dass der Blick nach vorne geht.

Die Vorbereitung lief insgesamt positiv, auch wenn nicht alle Ergebnisse wunschgemäß ausfielen. „Die Jungs sind fit und ich merke beim Training, wie viel Feuer da drin ist. Das sieht schon sehr gut aus“, sagt Elma. Die Basis scheint zu stimmen, um den Start in die neue Saison erfolgreicher zu gestalten als im Vorjahr. Beim 5:1 Auswärtserfolg im Bezirkpokal gab man sich gegen den TSV Lochtum keine Blöße.

Der neue Coach blickt optimistisch, aber auch realistisch auf den Auftakt: „Es wäre ganz gut, wenn wir besser starten als letzte Saison. Ich hoffe nicht, dass wir wieder die ersten acht Spiele verlieren.“ Besonders die anstehenden Derbys sorgen für Motivation. „Da erhoffe ich mir wirklich, dass wir mit ein paar Siegen starten und schnell Ruhe einkehrt.“