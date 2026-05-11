Peine überrascht in Leiferde mit spätem Auswärtssieg Tabellen-14. setzt sich mit 3:2 beim VfL durch – Eser trifft doppelt von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der VfB Peine hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Beim VfL Leiferde gewann die Mannschaft mit 3:2 und sammelte drei wertvolle Punkte gegen den Tabellensechsten.

Der VfB Peine hat am 27. Spieltag für eine Überraschung gesorgt und den favorisierten VfL Leiferde mit 3:2 bezwungen. Während Leiferde mit 36 Punkten auf Rang sechs verbleibt, verbessert sich Peine als Tabellen-14. auf 25 Zähler und hält den Anschluss an die Konkurrenz im unteren Tabellenbereich. Die Gäste erwischten die effektivere Anfangsphase. Öztürk brachte Peine in der 23. Minute in Führung. Leiferde reagierte jedoch schnell: Scheike erzielte nur drei Minuten später den Ausgleich zum 1:1 (26.).

Die Partie blieb offensiv geprägt. Eser stellte in der 31. Minute die erneute Führung für die Gäste her und sorgte damit für den 2:1-Halbzeitstand. Wilde Schlussphase entscheidet die Partie Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der Leiferde auf den erneuten Ausgleich drängte. Die Gastgeber fanden jedoch lange keine Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste.