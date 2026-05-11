Peine überrascht in Leiferde mit spätem Auswärtssieg

Der VfB Peine hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Beim VfL Leiferde gewann die Mannschaft mit 3:2 und sammelte drei wertvolle Punkte gegen den Tabellensechsten.
Der VfB Peine hat am 27. Spieltag für eine Überraschung gesorgt und den favorisierten VfL Leiferde mit 3:2 bezwungen. Während Leiferde mit 36 Punkten auf Rang sechs verbleibt, verbessert sich Peine als Tabellen-14. auf 25 Zähler und hält den Anschluss an die Konkurrenz im unteren Tabellenbereich.
Die Gäste erwischten die effektivere Anfangsphase. Öztürk brachte Peine in der 23. Minute in Führung. Leiferde reagierte jedoch schnell: Scheike erzielte nur drei Minuten später den Ausgleich zum 1:1 (26.).
Die Partie blieb offensiv geprägt. Eser stellte in der 31. Minute die erneute Führung für die Gäste her und sorgte damit für den 2:1-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der Leiferde auf den erneuten Ausgleich drängte. Die Gastgeber fanden jedoch lange keine Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste.
Erst in der Schlussphase nahm das Spiel noch einmal deutlich an Tempo auf. Eser erhöhte in der 90. Minute auf 3:1 und schien die Entscheidung herbeizuführen. Zwar gelang Scheike praktisch im direkten Gegenzug noch das 2:3 (90.), doch für eine vollständige Aufholjagd reichte die verbleibende Zeit nicht mehr aus.
Damit avancierten Eser mit zwei Treffern und Scheike mit seinem Doppelpack zu den auffälligsten Offensivspielern der Partie.
Für den VfB Peine ist der Erfolg von großer Bedeutung. Gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel gelang ein unerwarteter Auswärtssieg, der im Abstiegskampf zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.
Leiferde hingegen verpasst die Möglichkeit, sich weiter von der Konkurrenz im Mittelfeld abzusetzen. Trotz zwischenzeitlicher Spielanteile fehlte der Mannschaft über weite Strecken die defensive Stabilität, um die Partie zu kontrollieren.
Vor allem die effiziente Chancenverwertung der Gäste machte letztlich den Unterschied aus.