Peine klettert - Hondelage patzt Turbulenter 23. Spieltag mit wilden Ergebnissen.

35 Tore fielen an diesem Wochenende in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Gleich acht davon fielen beim Spiel des Aufsteigers Helmstedter SV gegen den VfB Peine. Erstgenannter ging an diesem Wochenende mit 2:6 unter, kassierte damit seine sechste Niederlage in Folge und wurde nun ausgerechnet vom Gegner aus Peine in der Tabelle überholt.

Die Konsequenz: Platz 14, was den ersten Abstiegsplatz bedeutet. Verhindern konnte das nicht einmal Luca Roschat, der nach acht Spielen bei 12 Treffern steht und fünf Tore in den vergangenen beiden Partien beisteuerte. Noch erfolgreicher war an diesem Wochenende sein Gegenüber Adil Eser. Der Zehner vom VfB erzielte sagenhafte vier Treffer und schoss den HSV damit im Alleingang ab.

Das Tempo des VfB Peine (4 Siege aus 5 Spielen) kann ein anderer Abstiegskandidat nicht wirklich mithalten: Der VfB Braunschweig wartet nun seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den der VfB belegt, beträgt nun bereits sechs Punkte. Gleichzeitig hat der VfB drei Partien weniger absolviert. Es wird immer düsterer für den VfB, der gegen den FC Wenden ein spätes 1:1 sicherte.

Nicht erst jetzt, sondern schon seit geraumer Zeit ist es schon beim MTV Schandelah düster geworden. Am Wochenende unterlag man dem Spitzenreiter Volkmarode mit 0:4. Mit sieben Punkten auf dem Konto besteht keine Hoffnung mehr. Volkmarode hält derweil das Tempo seines ersten Verfolgers aus Wendezelle mit.

Während Volkmarode wenig Mühe hatte, war es beim TSV zumindest auf der Anzeigetafel schon deutlich enger. Am Ende stand ein wichtiger 3:2 Heimsieg gegen ein zuletzt formstarkes Team aus Lehndorf., das in der ersten Minute der Nachspielzeit noch auf einen Treffer an den TSV rankam.

Das Tempo des Top-Duos nicht mitgehen konnte an diesem Spieltag der MTV Hondelage, der beim 5:1 gegen den TSV Lamme ordentlich unter die Räder kam. Lamme schließt damit bis auf vier Punkte auf den Drittplatzierten aus Hondelage auf. Mit zwei Treffern erfolgreich: Fisnik Kajolli, der mittlerweile bei 21 Saisontoren steht.

Ebenfalls etwas überraschend kam die Niederlage des FC Heeseberg, der laut eigener Aussage einen "rabenschwarzen Tag" in Leiferde erwischte. Leiferde zieht damit immer weiter Richtung sicherer Klassenerhalt. Apropos Klassenerhalt: Überlebenswichtige Punkte ergatterte auch der FC Rautheim im direkten Duell mit Lafferde.