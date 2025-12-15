Peickwitz rettet Punkt im Tabellenkeller und zwei Spielabsagen

Die Landesklasse Süd verabschiedet sich mit einem ausgetragenen Spiel in die Winterpause. Während zwei Begegnungen abgesagt wurden, lieferten sich Peickwitz und Großräschen ein intensives Duell.
Das für den Jahresabschluss angesetzte Spiel zwischen dem VfB Herzberg 68 und dem SV Lausitz Forst wurde abgesagt. Der VfB überwintert mit 27 Punkten auf Rang fünf. Lausitz Forst bleibt mit 15 Zählern im unteren Mittelfeld und muss den Neustart im nächsten Jahr abwarten, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu lösen.
---
Die Begegnung zwischen der SG Friedersdorf und dem SV Motor Saspow wurde abgesagt. Friedersdorf verpasst damit die Chance, vor der Winterpause noch einmal Boden im Tabellenkeller gutzumachen und steht mit neun Punkten auf Rang 14. Motor Saspow überwintert mit 20 Zählern auf Platz sieben.
---
Im einzigen ausgetragenen Spiel des letzten Wochenendes trennten sich der SV Germania Peickwitz und der SV Großräschen mit 1:1. Peickwitz erwischte einen Traumstart: Marco Jacob brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Großräschen brauchte Geduld und fand nach der Pause zurück. In der 59. Minute glich Fawad Husseini zum 1:1 aus. In der Folge blieb die Partie umkämpft, ohne dass einem Team der entscheidende Treffer gelang. Peickwitz sammelt damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und geht mit elf Zählern in die Winterpause, Großräschen festigt mit nun 17 Punkten seine Position im unteren Mittelfeld.
__________________________________________________________________________________________________
