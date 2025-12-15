 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Anna Richter

Peickwitz rettet Punkt im Tabellenkeller und zwei Spielabsagen

Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Nachholspiele

Verlinkte Inhalte

LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

Die Landesklasse Süd verabschiedet sich mit einem ausgetragenen Spiel in die Winterpause. Während zwei Begegnungen abgesagt wurden, lieferten sich Peickwitz und Großräschen ein intensives Duell.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
Abgesagt

Das für den Jahresabschluss angesetzte Spiel zwischen dem VfB Herzberg 68 und dem SV Lausitz Forst wurde abgesagt. Der VfB überwintert mit 27 Punkten auf Rang fünf. Lausitz Forst bleibt mit 15 Zählern im unteren Mittelfeld und muss den Neustart im nächsten Jahr abwarten, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu lösen.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
Abgesagt

Die Begegnung zwischen der SG Friedersdorf und dem SV Motor Saspow wurde abgesagt. Friedersdorf verpasst damit die Chance, vor der Winterpause noch einmal Boden im Tabellenkeller gutzumachen und steht mit neun Punkten auf Rang 14. Motor Saspow überwintert mit 20 Zählern auf Platz sieben.

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
1
1
Abpfiff

Im einzigen ausgetragenen Spiel des letzten Wochenendes trennten sich der SV Germania Peickwitz und der SV Großräschen mit 1:1. Peickwitz erwischte einen Traumstart: Marco Jacob brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Großräschen brauchte Geduld und fand nach der Pause zurück. In der 59. Minute glich Fawad Husseini zum 1:1 aus. In der Folge blieb die Partie umkämpft, ohne dass einem Team der entscheidende Treffer gelang. Peickwitz sammelt damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und geht mit elf Zählern in die Winterpause, Großräschen festigt mit nun 17 Punkten seine Position im unteren Mittelfeld.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.12.2025, 11:30 Uhr
redAutor