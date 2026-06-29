Pedro Souza wechselt von Westfalia Kinderhaus zum SV Bevern

– Foto: Stefan Wietzorek

Der SV Bevern hat den nächsten Neuzugang für die Landesliga-Saison 2026/27 vorgestellt. Pedro Souza wechselt vom SC Westfalia Kinderhaus nach Bevern und verstärkt den Kader auf der linken Seite.

Der 25-Jährige kann sowohl als Linksverteidiger als auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden. Nach Angaben des Vereins überzeugte Souza bereits in den ersten Trainingseinheiten.

Souza stammt aus der Jugend des SV Büren und stieg dort aus der Kreisliga in die Bezirksliga auf, in welcher er 21 Mal auflief. Mit dieser Empfehlung zog es den 25-Jährigen vor der abgelaufenen Saison zu Westfalia Kinderhaus in die Westfalenliga, in der er 16 Mal spielte, fünf Mal startete und am Ende der Saison in die Oberliga aufstieg.