Pedro Rodrigues verlässt den TSV Stelle und wechselt zum DFB Der Trainer der Landesliga-Frauen übernimmt ab Sommer eine neue Aufgabe im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes. von FuPa Lüneburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Pedro Rodrigues wechselt zum DFB – Foto: Sina Ehrhorn

Der TSV Stelle muss sich zur kommenden Saison einen neuen Trainer suchen. Pedro Rodrigues wird die Frauenmannschaft des Landesligisten nach nur einer Saison verlassen und künftig als Co-Trainer der U19-Futsalmannschaft des DFB am Stützpunkt in Hamburg arbeiten.

„Ich habe bereits Erfahrung im Futsalbereich und werde bei der Entwicklung der zukünftigen Nationalspieler unterstützen“, erklärt Rodrigues gegenüber FuPa. Der Trainer hatte die Mannschaft erst zu Beginn der laufenden Saison übernommen. Er war Nachfolger von Nils Matuszczak geworden, der seine langjährige Tätigkeit aus privaten Gründen beendet hatte.

Mit Rodrigues kam viel Erfahrung nach Stelle. Seit 2006 trainierte er Mannschaften in Portugal, Irland, Schweden und Deutschland. Zudem absolvierte er ein Praktikum im Frauenbereich von Arsenal Women. Vor seinem Wechsel zum TSV Stelle betreute er die Bezirksliga-Frauen der SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen. Im Team wurde die Nachricht mit spürbarer Betroffenheit aufgenommen. Rodrigues betont, dass sein Abschied nichts mit der Mannschaft zu tun habe, sondern mit seiner beruflichen Zukunft.