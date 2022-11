Pedro Cejas überragt beim Erfolg der SV Hönnepel-Niedermörmter Der Stürmer ist beim 2:0 gegen den VfB Bottrop erneut ein Trumpf des Landesligisten, der die Abstiegsplätze verlassen hat.

Beide Mannschaften taten sich vor allem in Durchgang eins schwer. Der ohnehin schon schlechte Platz des Gastgebers hatte noch mehr an Qualität verloren, da unmittelbar vor der Partie ein Jugendspiel stattgefunden hatte. Doch beide Teams nahmen den Kampf an. Spielerisch offenbarten sie aber etliche Schwächen, weshalb große Torgelegenheiten rar blieben.

Dies änderte sich aber nach der Pause. Nun erarbeitete sich die SV Hö.-Nie. ein Chancenplus. Zuerst scheiterten noch Baran Özcan (48.) und Alpay Erdem (50.). Nach einer Kombination über Baran Özcan und Marvin Hitzek landete der Ball dann bei Pedro Cejas – dessen Schuss sprang vom Bottroper Enes Kondaman ins Tor (53.). Die SV Hönnepel-Niedermörmter erhöhte nun den Druck. Ein Schuss vom Özcan landete am Pfosten (55.). Neun Minuten später war Pedro Cejas nach Zuspiel von Marvin Müller zielsicherer und traf zum vorentscheidenden 2:0. Es hätten für den VfB noch ärger kommen können. Aber Pedro Cejas, dessen Schuss das Lattenkreuz traf (87.), und Tobias Claaßen (90.) ließen ihre großen Gelegenheiten ungenutzt.