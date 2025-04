Peckelsheim scheitert nur knapp am Meister: “Uns fehlt das Spielglück“

USC Altenautal bringt sich nach dem 5:0 Heimsieg gegen TuS Asemissen in die Pole Position im Kampf um Platz 2 – Foto: Zimmer

Bezirksliga Westfalen Staffel 3 - 24. Spieltag - Während der bereits feststehende Meister BV Bad Lippspringe weiter ungeschlagen bleibt, liefern sich gleich mehrere Teams ein enges Rennen um die Verfolgerplätze. Im Tabellenkeller wird die Luft für einige Mannschaften dagegen immer dünner.

———————————————————————



BV Bad Lippspringe – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 3:2



Der BV Bad Lippspringe bleibt auch nach dem 24. Spieltag ungeschlagen und behauptet die souveräne Tabellenführung, musste beim 3:2 gegen die Gäste aus Peckelsheim allerdings mehr kämpfen als gewohnt. In einer wilden ersten Halbzeit brachten zwei Eigentore auf beiden Seiten Unruhe ins Spiel, ehe Julius Bosak in der 74. Minute den entscheidenden Treffer markierte.



Rebmann: “Uns fehlt das nötige Spielglück“



„Eigentlich schade, weil wir uns einen Punkt verdient hätten“, sagte Gästetrainer Matthias Rebmann, der seiner Mannschaft für den mutigen Auftritt und das konsequente Konterspiel ein gutes Zeugnis ausstellte. Gleichzeitig kritisierte er jedoch mehrere Schiedsrichterentscheidungen deutlich, unter anderem ein vermeintliches Abseitstor zum 3:2 und einen nicht gegebenen Elfmeter in der Schlussminute: „Wenn du unten stehst, fehlt dir manchmal auch einfach das nötige Spielglück – und heute definitiv auch das Schiedsrichterglück.“







——————————————————————————



SC Borchen – SV Höxter 4:1



Mit einem überzeugenden 4:1 gegen den SV Höxter bestätigt der SC Borchen seine starke Verfassung und bleibt Tabellenzweiter. Zwei Treffer von Luca Jon Cazacu sowie Tore von Markus Eckert und Ildirim Abishov sicherten einen verdienten Sieg, auch wenn Höxter kurz nach der Pause mehr Zugriff bekam und einmal eiskalt zuschlug.



Wegener: “Wir haben sehr erwachsen gespielt und ein gutes Spiel abgeliefert“



Borchens-Co-Trainer Andi Wegener lobte sein Team: „Wir haben wieder ein richtig gutes Bezirksligaspiel abgeliefert, sehr erwachsen gespielt und über 90 Minuten die Spielkontrolle behalten.“ Am Ende war es eine reife Leistung, mit der Borchen die Aufstiegsränge weiter im Blick behält.







——————————————————————————



FC Dahl/Dörenhagen – Grün-Weiß Anreppen 3:1



Der FC Dahl/Dörenhagen bewies gegen Grün-Weiß Anreppen große Moral und wandelte einen Rückstand in der Nachspielzeit noch in einen 3:1-Heimsieg um. Nachdem Maximilian Bäumler die Gäste in Führung gebracht hatte, sorgte Steffen Koch spät für den Ausgleich, ehe Mathis Wietfeld mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit das Spiel komplett drehte.



Thieschneider: “hochverdiente Niederlage, aber Pech mit Pfostenschuss“



Anreppens Trainer Dennis Thieschneider sprach von einer „hochverdienten Niederlage“ und kritisierte: „Mit Ball fanden wir kaum Lösungen, gegen den Ball waren wir viel zu fehlerhaft – alle Gegentore resultieren aus klaren individuellen Fehlern.“ Ein Pfostenschuss in der 70. Minute hätte aus seiner Sicht das Spiel noch kippen können, „wenn der reingeht, gewinnen wir das“.







——————————————————————————



USC Altenautal – TuS Asemissen 5:0



Altenautal zeigte sich in bestechender Form und ließ dem abstiegsbedrohten TuS Asemissen keine Chance. Paboy Fanneh erzielte drei Tore vor der Pause, Jan Patrik Giefer legte im zweiten Durchgang doppelt nach. Asemissen schwächte sich zudem durch eine Rote Karte gegen Marius Seipt selbst. Mit dem klaren Sieg bleibt der USC punktgleich mit dem FSV Bad Wünnenberg/L. auf Rang drei, Asemissen steckt weiter tief im Abstiegskampf.







—————————————————————————— —————————————————————————— SV Fürstenau/Bödexen – Delbrücker SC II 3:5



Trotz früher Führung und zwischenzeitlichem Ausgleich brach Fürstenau/Bödexen in der Schlussphase ein. Delbrück dominierte das letzte Drittel der Partie und kam durch Jan-Peter Michaelis’ Doppelpack zum verdienten Auswärtssieg. Die Gäste klettern mit nun 33 Punkten ins gesicherte Mittelfeld, Fürstenau bleibt als Tabellenletzter weiter abgeschlagen zurück.







—————————————————————————— ——————————————————————————

TBV Lemgo – TuS Bad Driburg 7:1



Lemgo feierte einen fulminanten Kantersieg gegen überforderte Gäste aus Bad Driburg. Bereits vor der Pause stellte das Heimteam die Weichen auf Sieg, Nikita Elias Poop traf dreifach. Bad Driburg war nach einer frühen Roten Karte chancenlos und fällt auf Rang elf zurück, während Lemgo sich mit 39 Punkten auf Platz fünf festsetzt.







——————————————————————————



SV Eintracht Jerxen-Orbke – TSV Horn 2:2



In einem umkämpften Duell gaben die Gäste aus Horn erst spät ihren Punktgewinn aus der Hand – und schlugen dann dramatisch zurück. Nach dem späten Führungstreffer durch Jarrit Karaus glich Alihan Birinci in der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Jerxen-Orbke bleibt im Tabellenmittelfeld, Horn sammelt einen wertvollen Zähler im Kampf gegen den Abstieg.