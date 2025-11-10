Peckeloh schlägt Kinderhaus - Neuenkirchen gewinnt Verfolgerduell

Am 14. Spieltag wahrte der vor der Saison als Topfavorit gehandelte SC Peckeloh seine Meisterschaftschancen und schlug den Tabellenführer SC Westfalia Kinderhaus deutlich mit 3:0. „Wir sind zu spät wach geworden und haben die erste Halbzeit komplett verpennt“, ärgerte sich Westfalia-Coach Massih Wassey. Peckeloh verkürzte damit den Rückstand auf sieben Punkte. Wesentlich näher dran ist eine breite Spitzengruppe, die allesamt siegreich war.
Der SuS Neuenkirchen gewann das Verfolgerduell gegen GW Nottuln mit 2:0 und bleibt auf Platz 2. „Das war eine ganz erwachsene Vorstellung von uns – von der ersten bis zur letzten Minute. Wir können absolut stolz darauf sein! Nottuln hat uns alles abverlangt und war mit die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir bislang gespielt haben. Wir waren sehr fokussiert und haben eine extrem hohe Bereitschaft an den Tag gelegt", resümierte SuS-Coach Alex Zerche.
Auch der SC RW Maaslingen behielt mit 2:0 die Oberhand gegenüber Schlusslicht FC Preußen Espelkamp. Dem FSC Rheda reichte ein Treffer zum Dreier beim VfL Theesen. Aufsteiger SV Eintracht Ahaus bleibt nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg bei Kellerkind SV Westfalia Soest ganz oben dran. Ebenso der SV Mesum, der in einem wilden Spiel beim SV Rödinghausen II mit 4:1 gewann.
Borussia Emsdetten verließ dank des 1:0-Erfolgs gegen den FC Nordkirchen die Abstiegsplätze. Bereits am Mittwoch hatte der FC Kaunitz einen wichtigen Zähler gegen die SF Ostinghausen eingefahren und bleibt inmitten der engen unteren Tabellenhälfte. Aktuell trennen kurz vor Ende der Hinrunde Platz 10 und Platz 15 nur vier Zähler.
Die Partien des 14. Spieltags im Überblick:
FC Kaunitz – SF Ostinghausen 1:1
FC Kaunitz: Alexander Leier, Felix Frosch, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Jean-Pierre Dingerdissen, Pascal Hanna (95. Tom Stickling), Joel Kirsch, Leon Schmidt (72. Gian Manuel Pieper), Daniel Nadig, Lennart Brink (86. Besir Bikliqi), Norick Epke (66. Fabio Kristkowitz) - Co-Trainer: Marcel Koch - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Filip Pieprzka (78. Sefai Colak), Malte Wieling, Tom Franke, Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (62. Luis Scheiermann), Elias Polaczy, Dario Markovski, Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Joel Kirsch (65.), 1:1 Lars Schröder (79.)
SuS Neuenkirchen – Grün-Weiß Nottuln 2:0
SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Jan Wiegers, Tom Köllmann, Paul Winnemöller (74. Matthis Meiring), Marco Diekmann, Luca Bültel, Marvin Egbers (84. Bennet Wiggers), Fin Menzel (68. Mika Termühlen), Lennart Theismann (82. Mehmet Kaya) - Trainer: Alexander Zerche
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Valentyn Yarokha (62. Kevin Stenzel), Christian Messing, Noah Hörsting (82. Ludwig Bünker), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (12. Max Meßing), Gabriel Cati (69. Noah-Jacob Afiemo), Lukas Höing, Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Fin Menzel (22.), 2:0 Lennart Theismann (32.)
VfL Theesen – FSC Rheda 0:1
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff (83. Rodi Lales Kirici), Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Dominik Sander (68. Riad Bentria), Iven Sielemann (87. Berkay Güner), Mattis Beckmann, Serge Armand Bakinde (87. Niklas Richter), Taha Ajdar Moulla - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nemanja Milic (81. Camron Parkes), Nils Müller, Martin Aciz (93. Philipp Aciz), Mustafa Dogan (29. Dennis Fischer), Luis Sievers (91. Andrej Falkowsky), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 154
Tore: 0:1 Christoph Linnemann (74.)
RW Maaslingen – Preußen Espelkamp 2:0
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs (76. Bastian Schreiber), Jan-Malte Schwier (86. Berkan Ersoy), Kadir Yildirim (89. Connor Wlotzka), Paul-Joan Heineking (67. Joel Waterbär), Bastian Rode (76. Burak Mete Cosar) - Trainer: Sergej Bartel
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing (75. Crispin Beyse), Tristan Zopf (81. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran (58. Semir Ucar), Olivier Marohn, Malik Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Jan-Malte Schwier (44.), 2:0 Burak Mete Cosar (86.)
SC Peckeloh – Westfalia Kinderhaus 3:0
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Mick Schüttpelz (80. Kelvin Klein), Anes Dautovic, Simon Schubert, Erik Alexander Mannek (86. Paul Ristau), Erik Peters, Ekin Zan (90. Finn Speckmann), Leandro Ricker-Rasteiro (73. Tom Haßheider), Nikolas Korniyenko (83. Tom Bauer) - Trainer: Vittorio Lombardi
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt, Florian Graberg (70. Phil Ebbe Möllers), Levent Taylan Öztürk, Nick Rensing, Henri Aaron Isert (55. Farid Abdvis Zadeh), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (65. Brolyn Ojiako), Moritz Alexander Orschel (55. Jens Böckmann), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Mick Schüttpelz (18.), 2:0 Leandro Ricker-Rasteiro (30.), 3:0 Finn Speckmann (90.+5)
SV Westfalia Soest – Eintracht Ahaus 2:3
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker, Jann Conrads, Maurice Buckesfeld, Nils Topp (88. Tom Teipel), Kevin Mehlhorn (85. Mohammed El Gourari), Lukas Brenk, Marlon Hellmann, Felipe Patricio Tobar Cabello (46. Niklas Senk), Gianluca Greco (46. Emre Coskun), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert, Jannik Wigbels, David Farwick, Janis Jan Noack, Christopher Ransmann (58. Stanly Vinke), Jonathan Noack, Christian Rosing (85. Teun Olthuis), Luca Ehler, Lennart Varwick, Christopher Behrendt (94. Marius Kleine Schonnefeld) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Christopher Behrendt (9.), 1:1 Igor Levchenko (13. Eigentor), 1:2 Christopher Behrendt (45. Foulelfmeter), 2:2 Maurice Buckesfeld (61. Foulelfmeter), 2:3 Christopher Behrendt (90.+1)
Borussia Emsdetten – FC Nordkirchen 1:0
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Mattes Langelage, Max Siepmann (61. Mats Hagel), Vincent Schulte, Julian Dirks, Julius Hölscher (82. Oliver Deniz Milek), Arian Tim Kraushaar (77. Attila Szabo), Tom Bovenschulte (66. Henrik Laumann), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
FC Nordkirchen: Tom Alter, Lars Wannigmann (46. Luis Schäfer), Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (86. Rostyslav Sorokovyi), Dzan-Laurin Alic (46. Lukas Bregenhorn), Marlon van Hettinga, Dominik Dupke, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Robin Schwick - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Julius Hölscher (8.)
SV Rödinghausen II – SV Mesum 1:4
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Julian Philipp Frommann, Roman-Stevan Jankowski, Jannik Kienker (68. Ziad Baris), Damian Bittner (88. Alessio Zschieschang), Tim Schmid, Arvin Moulai (88. Johannes Kerlen), Samih Uslu (81. Fynn Hagen Rausch-Bönki), Nick Drosselmeyer (68. Harun Köse) - Trainer: Lennard Warweg
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tobias Göttlich (86. Esrom Alem Beyene), Hannes Hesping, Simon Moß, Christopher Strotmann, Philip Grewe (90. Julian Wolf), Kevin Ostendorf, Adrian Knüver (72. Tim Egbers), Max Ostendorf (64. Dominic Schmidt), Jordi Dindic, Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Ali Senol - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Kevin Ostendorf (53. Foulelfmeter), 0:2 Max Ostendorf (57.), 1:2 Samih Uslu (75.), 1:3 Julin Muthulingam (78.), 1:4 Kevin Ostendorf (90.+5)
Gelb-Rot: Julian Philipp Frommann (77./SV Rödinghausen II/)
Besondere Vorkommnisse: Damian Bittner (SV Rödinghausen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hannes Schäperklaus (11.). Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hannes Kramp (27.).