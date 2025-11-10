Peckeloh schlägt Kinderhaus - Neuenkirchen gewinnt Verfolgerduell

Am 14. Spieltag wahrte der vor der Saison als Topfavorit gehandelte SC Peckeloh seine Meisterschaftschancen und schlug den Tabellenführer SC Westfalia Kinderhaus deutlich mit 3:0. „Wir sind zu spät wach geworden und haben die erste Halbzeit komplett verpennt“, ärgerte sich Westfalia-Coach Massih Wassey. Peckeloh verkürzte damit den Rückstand auf sieben Punkte. Wesentlich näher dran ist eine breite Spitzengruppe, die allesamt siegreich war.

Der SuS Neuenkirchen gewann das Verfolgerduell gegen GW Nottuln mit 2:0 und bleibt auf Platz 2. „Das war eine ganz erwachsene Vorstellung von uns – von der ersten bis zur letzten Minute. Wir können absolut stolz darauf sein! Nottuln hat uns alles abverlangt und war mit die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir bislang gespielt haben. Wir waren sehr fokussiert und haben eine extrem hohe Bereitschaft an den Tag gelegt", resümierte SuS-Coach Alex Zerche.

Auch der SC RW Maaslingen behielt mit 2:0 die Oberhand gegenüber Schlusslicht FC Preußen Espelkamp. Dem FSC Rheda reichte ein Treffer zum Dreier beim VfL Theesen. Aufsteiger SV Eintracht Ahaus bleibt nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg bei Kellerkind SV Westfalia Soest ganz oben dran. Ebenso der SV Mesum, der in einem wilden Spiel beim SV Rödinghausen II mit 4:1 gewann.