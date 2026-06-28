Peckeloh mit Offensiv- und Defensiv-Verstärkung - Legende tritt kürzer Westfalenligist SC Peckeloh vermeldet zum Trainingsstart vier weitere Neuzugänge - ein Routinier verstärkt die 2. Mannschaft von red · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

(v.l.:) Combet, Schnurr und Wozny – Foto: SC Peckeloh

Vom Rheinland-Pfalz-Oberligisten FC RW Koblenz wurde der 22-jährige Tyler Wozny verpflichtet. Der erst 19-jährige David Belenzada kommt als Stammspieler von Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund. Außerdem wurden Elizio Combet (17) aus der U19 der Sportfreunde Lotte sowie Keeper Maxim Schnurr (17) aus der U19 des VfL Osnabrück verpflichtet. Andreas Knetter übernimmt ab sofort die Videoanalyse beim ambitionierten Westfalenligisten.

Wozny blickt nach seiner langjährigen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld auf beeindruckende 90 Oberliga-Einsätze in drei Spielzeiten für Koblenz zurück. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer sieben Tore und fünf Assists. Nun kehrt er nach NRW zurück. Belenzada hat sich in seinem ersten Seniorenjahr direkt zum Stammspieler bei Türkspor Dortmund entwickelt. Der groß gewachsene Innenverteidiger absolvierte 39 der 41 Pflichtspiele in der Oberliga und im Westfalenpokal.

"Ich freue mich sehr, dass wir die offenen Planstellen in unserem Kader noch vor dem Start der Vorbereitung schließen konnten. Mit Andreas Knetter gewinnen wir zudem einen absoluten Fachmann und wertvollen Ansprechpartner für unsere Videoanalyse dazu“, so Trainer Vito Lombardi, der zusammen mit Co-Trainer Tim Mannek mit großer Vorfreude in seine zweite Amtszeit beim SC Peckeloh startet. Zur Verpflichtung von Belenzada sagt der Sportliche Leiter Jan Fahrenwald: "David ist ein ehrgeiziger, junger Spieler, der in seiner ersten Saison im Herrenbereich voll überzeugt hat. Er will sich bei uns weiterentwickeln und möchte ein Teil unseres Projektes sein. Unsere Personalplanungen sind nun nahezu abgeschlossen - wir haben den Kader nochmal auf ein neues Level gehoben. Jetzt arbeiten wir alle daran, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.“