Peckeloh mit Kantersieg - Nordkirchen holt 0:3 in Ostinghausen auf

Theesen gewann das OWL-Derby in Kaunitz. – Foto: Lars Paterok

Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen holte am 2. Spieltag souverän den nächsten Dreier und bleibt auf Platz 1. Bei Aufsteiger SuS Bad Westernkotten gab es einen ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg, der in der zweiten Halbzeit nach 3:0-Führung nur noch verwaltet wurde. "Wir wussten: Hier passiert nichts. Wir haben das Spiel komplett unter Kontrolle. Ich hatte das Gefühl, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das haben die Jungs auch gemacht. Am Ende zählt der Sieg, aber in der zweiten Halbzeit müssen wir das Ding nochmal ein bisschen höher fahren", sagte RWA-Coach Engin Yavuzaslan gegenüber dem "RevierSport".

Mitfavorit SC Peckeloh ließ Aufsteiger FC RW Kirchlengern nicht den Hauch einer Chance, nachdem es zum Auftakt nur einen Punkt in Rödinghausen gegeben hatte. Coach Vito Lombardi war nach dem 6:1-Heimsieg gegenüber der Lokalpresse "Haller Kreisblatt" hochzufrieden: "Das war genau die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Die Jungs haben das heute alle toll gemacht. Der Sieg ist, glaube ich, am Ende sogar in der Höhe verdient."

Aufsteiger Lüner SV wurde von einigen Trainer ebenfalls als Kandidat für die vorderen Plätze genannt und bestätigt bislang die Vorschusslorbeeren. Der 2:1-Heimsieg gegen den SuS Neuenkirchen war der zweite Sieg im zweiten Spiel. Dies gelang ebenfalls dem FSC Rheda, der beim SV Mesum mit 3:2 gewann. Mit den beiden Auftaktniederlagen knüpft der SVM nahtlos an die schwache Rückrunde der vergangenen Saison an.

Einzig neben Mesum ist der FC Kaunitz noch ohne Punktgewinn. Das OWL-Derby gewann der VfL Theesen auswärts mit 3:1. „Theesen war sehr effizient, wir im letzten Drittel zu harmlos“, fasste FCK-Trainer Levent Cayiroglu die 90 Minuten zusammen.

Der FC Nordkirchen vermied den totalen Fehlstart. Nach der 1:6-Pleite gegen Lünen lag der FCN auch bei der SF Ostinghausen nach 70 Minuten mit 0:3 zurück, holte aber noch ein Remis. „Für mich hat die Mannschaft heute gerade in den letzten 30 Minuten einen super Charakter gezeigt. Gefühlt war das wie ein Sieg, weil die Art und Weise, wie wir zurückgekommen sind, nicht selbstverständlich ist", sagte Coach Mario Plechaty gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Heimsiege feierten der SC Herford (2:1 gegen den SV Rödinghausen II) und der SV Eintracht Ahaus (2:1 gegen GW Nottuln).