Peckeloh mit Kantersieg - Nordkirchen holt 0:3 in Ostinghausen auf

Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen holte am 2. Spieltag souverän den nächsten Dreier und bleibt auf Platz 1. Bei Aufsteiger SuS Bad Westernkotten gab es einen ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg, der in der zweiten Halbzeit nach 3:0-Führung nur noch verwaltet wurde. "Wir wussten: Hier passiert nichts. Wir haben das Spiel komplett unter Kontrolle. Ich hatte das Gefühl, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das haben die Jungs auch gemacht. Am Ende zählt der Sieg, aber in der zweiten Halbzeit müssen wir das Ding nochmal ein bisschen höher fahren", sagte RWA-Coach Engin Yavuzaslan gegenüber dem "RevierSport".
Mitfavorit SC Peckeloh ließ Aufsteiger FC RW Kirchlengern nicht den Hauch einer Chance, nachdem es zum Auftakt nur einen Punkt in Rödinghausen gegeben hatte. Coach Vito Lombardi war nach dem 6:1-Heimsieg gegenüber der Lokalpresse "Haller Kreisblatt" hochzufrieden: "Das war genau die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Die Jungs haben das heute alle toll gemacht. Der Sieg ist, glaube ich, am Ende sogar in der Höhe verdient."
Aufsteiger Lüner SV wurde von einigen Trainer ebenfalls als Kandidat für die vorderen Plätze genannt und bestätigt bislang die Vorschusslorbeeren. Der 2:1-Heimsieg gegen den SuS Neuenkirchen war der zweite Sieg im zweiten Spiel. Dies gelang ebenfalls dem FSC Rheda, der beim SV Mesum mit 3:2 gewann. Mit den beiden Auftaktniederlagen knüpft der SVM nahtlos an die schwache Rückrunde der vergangenen Saison an.
Einzig neben Mesum ist der FC Kaunitz noch ohne Punktgewinn. Das OWL-Derby gewann der VfL Theesen auswärts mit 3:1. „Theesen war sehr effizient, wir im letzten Drittel zu harmlos“, fasste FCK-Trainer Levent Cayiroglu die 90 Minuten zusammen.
Der FC Nordkirchen vermied den totalen Fehlstart. Nach der 1:6-Pleite gegen Lünen lag der FCN auch bei der SF Ostinghausen nach 70 Minuten mit 0:3 zurück, holte aber noch ein Remis. „Für mich hat die Mannschaft heute gerade in den letzten 30 Minuten einen super Charakter gezeigt. Gefühlt war das wie ein Sieg, weil die Art und Weise, wie wir zurückgekommen sind, nicht selbstverständlich ist", sagte Coach Mario Plechaty gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".
Heimsiege feierten der SC Herford (2:1 gegen den SV Rödinghausen II) und der SV Eintracht Ahaus (2:1 gegen GW Nottuln).
Die Partien des 2. Spieltags im Überblick:
SC Herford – SV Rödinghausen II 2:1
SC Herford: Joshua Jonas Wehking, Emin Neskic, Fabian Brosowski, Cinar Sansar, Lennart Wehmhöner, Paul Ristau, Redon Latifaj (74. Deljar Omar), Markus Esko, Stepan Hobrei (93. Justin-Marc Manske), Horly Ngouba Moudouhy (46. Konstantinos Keissoglou), Noah Heim (83. Mikail Baytar) - Trainer: Tim Daseking
SV Rödinghausen II: Max Koch, Lennart Braunsmann, Ziad Baris, Leon Kolesnik, Noah-Henry Köse (66. Roman-Stevan Jankowski), Eyüp Can Güner (72. Malik Baytar), Moritz Brasas (72. Damian Bittner), Allan Firmino Dantas (83. Tim Schmid), Samih Uslu, Kevin Hübner, Arda Ermis (77. Jannik Kienker) - Trainer: Florian Langer
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 164
Tore: 1:0 Noah Heim (37.), 1:1 Arda Ermis (43.), 2:1 Markus Esko (46.)
SC Peckeloh – FC RW Kirchlengern 6:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Tom Haßheider (80. Anes Dautovic), Johannes Sabah, David Belenzada, Erik Alexander Mannek (66. Tom Bauer), Andi Mehmeti, Ekin Zan, Marco Hober, Tyler Wozny, Dimitrios Nemtsis (61. Rene Michen) (66. Erik Peters), Sergio Baris Gucciardo (61. Leandro Ricker-Rasteiro) - Trainer: Vittorio Lombardi
FC RW Kirchlengern: Finn-Luis Patzek, Dennis Quirin, Niklas Wüllner (74. Manuel Rahde), Sebastian Müller, Artem Panasenkov, Julian Zähler (80. Florent Berisha), Jarno Kassebaum (61. Daniel Urban), Altan Dincdemir (61. Tristan Zopf), Levin Güzelel, Lennard Wüllner, Alessio Zschieschang (66. Jan-Luka Kollmeier) - Trainer: Daniel Halfar
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Johannes Sabah (10.), 2:0 Sergio Baris Gucciardo (18.), 3:0 Tyler Wozny (31.), 4:0 Dimitrios Nemtsis (47.), 4:1 Lennard Wüllner (54.), 5:1 Ekin Zan (57.), 6:1 Tom Bauer (69.)
Eintracht Ahaus – DJK GW Nottuln 2:1
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Jannik Wigbels, Jannes Brüning (57. Tarek El-Abdulah), Janis Jan Noack, Luca Ehler, Christian Rosing, Konstantin Gleis, Leon Bürger, Laurentiu Tuca (76. Luis Albers), Lennart Varwick, Bugra Günes (90. Danylo Tamylovych) - Trainer: Frank Wegener
DJK GW Nottuln: Julian Jaworek, Justus Große-Westermann, Valentyn Yarokha (67. Jan-Luca Gehling), Noah Hörsting, Kevin Stenzel (84. Fauzan Tchadjobo), Jakob Metze (67. Lennart van Deenen), Thorin Louis Graßnick (67. Leon Richter), Mats Hölscher, Sören Becker (67. Ludwig Bünker), Jannik Beuing, Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Jan-Luca Gehling (32.), 1:1 Konstantin Gleis (54.), 2:1 Bugra Günes (64.)
SF Ostinghausen – FC Nordkirchen 3:3
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka, Malte Wieling, Hannes Tyrell, Marcel Meuter (65. Elias Polaczy), Lucas Meuter (75. Leon Hudzicki), Tom Franke (70. Felix Diening), Tobias Lyttwin, Simon Kötter, Lars Schröder, Damian Artur Biniek - Trainer: Dominik Koch
FC Nordkirchen: Veith Walde, Noel Lahr, Phil Ebbe Möllers, Mats Feckler, Dominik Dupke, Linus Hensler (61. Lars Rustige), Daniel Jonas Seidel, Simon Mors (24. Nic Urban), Robin Schwick (67. Paul Wiemer), Robin Cordes (61. Luca Pascal Dombrowski) (82. Jaime Carlos Borm), Antonio Abazi - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 155
Tore: 1:0 Simon Kötter (30.), 2:0 Damian Artur Biniek (37.), 3:0 Lars Schröder (55.), 3:1 Antonio Abazi (74.), 3:2 Nic Urban (79.), 3:3 Noel Lahr (87. Foulelfmeter)
Lüner SV – SuS Neuenkirchen 2:1
Lüner SV: Alexander Rothkamm, Darko Ilic, Leon Schneider, Enis Delija (85. Ibrahim Diara), Fabian Lleshaj (55. Amer Masic), Erik Heidbrink, Rienat Mochuliak (66. Devin Ugur), Can Bayer, Erijon Topojani (71. Matthew Damilola Olugbemi), Mateus Ayala Cardoniz, Mert Ergüven (90. Thomas Quayson Tabi) - Trainer: Dimitrios Kalpakidis
SuS Neuenkirchen: Lukas Fiedler, Jan Wiegers, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Luca Bültel, Noah Scheipers (88. Desmond Anim Forcho Ogbonna), Matthis Meiring, Lukas Feiting (76. Piet Hennes Dirkes), Leonard Hüppop (76. Felix Wiggers), Ole Stabenow (82. Bennet Wiggers), Marvin Egbers - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Erijon Topojani (45.), 1:1 Noah Scheipers (50.), 2:1 Mateus Ayala Cardoniz (67.)
SV Mesum – FSC Rheda 2:3
SV Mesum: Tom Siemon, Tobias Göttlich (46. Joel Flasse), Bennet Wesselkämper (79. Tim Egbers), Nils Bußmann, Christopher Strotmann, Manuel Leusmann, Max Ostendorf (66. Lars Jenders), Jordi Dindic, Leonard Zenuni (61. Hannes Hesping), Florian Kappelhoff-Rickert, Arvin Moulai - Trainer: Pascal Wilmes
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius, Nico Wennier (58. Nemanja Milic), Jan Grunwald, Marcel Lücke, Marvin Schleining, Nils Müller (66. Leard Hasani), Martin Aciz (83. Marlon Trienens), Mustafa Dogan (66. Dennis Fischer), Luis Sievers, Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Christoph Linnemann (22.), 0:2 Nils Müller (29.), 1:2 Florian Kappelhoff-Rickert (42.), 2:2 Florian Kappelhoff-Rickert (44.), 2:3 Leard Hasani (88.)
FC Kaunitz – VfL Theesen 1:3FC Kaunitz:
Phil Johannes Schnathmann, Fynn Blomberg, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Gabriel Cati (85. Rodrigo Nunes Romano), Tom Stickling (66. Luis Mensendiek), Felix Sczepurek, Joel Kirsch, Fabio Kristkowitz (66. Endrit Salihi), Lennart Brink (66. Nico Bronsle Siya), Tobias May - Co-Trainer: Beqir Thaqi - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter KampVfL Theesen:
Fynn Laarmann, Eric Jesper Darlath, Dennis Simic, Kai-Niklas Janz, Benedikt Genz (85. Dominik Sander), Iven Sielemann (89. Rodi Lales Kirici), Jannik Tödtmann (82. Matheo-Benedikt Burusic), Nico Bartling, Fynn Hagen Rausch-Bönki (92. Tino Aleksic), Arian Berisha, Grigorijs Degtjarevs (59. Vitali Wolf) - Trainer: Timo NiermannSchiedsrichter:
Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer:
150Tore:
0:1 Jannik Tödtmann (3.), 0:2 Jannik Tödtmann (10.), 0:3 Vitali Wolf (63.), 1:3 Nico Bronsle Siya (76.)
Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
SuS Bad Westernkotten – Rot Weiss Ahlen 1:4
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Erik Göppert (79. Michael Köller), Daniel Bertels (85. Lukas Braun), David Wallmeier (85. Yannick Luis Krause), Davin Hense, Leandro Elias Brandenburg (58. Kiarash Yarizadeh), Philipp Köster (79. Leon Berendes), Marvin Schumacher - Trainer: Daniel Fröhlich
Rot Weiss Ahlen: Nikita Pincuks, Franko Uzelac, Ervin Catic (60. Marc Heider), Semih Tirgil (67. Louis Krieg), Christopher Rasper, Leonel Brodersen (56. Tim Breuer), Gianluca Di Vinti, Jan Holldack, Ilias Anan, Davin Wöstmann (56. Oktay Dal), Tolga Özdemir (62. Steven Kodra) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: David Kleinstück - Zuschauer: 504
Tore: 0:1 Gianluca Di Vinti (3.), 0:2 Tolga Özdemir (10.), 0:3 Davin Wöstmann (37.), 1:3 Marvin Schumacher (75.), 1:4 Marc Heider (87.)