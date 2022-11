Peckeloh gewinnt Topspiel - Deuten und Sinsen verlieren Anschluss Zum Abschluss der Hinrunde hielt Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick seinen Vier-Punkte-Vorsprung vor dem SC Peckeloh.

Stefan Oerterer stellte mit seinem 16. Saisontreffer kurz vor der Pause bereits den 2:0-Endstand für die SpVgg Erkenschwick gegen die abstiegsgefährdete Hammer SpVg her. Für die Schwicker war es der dritte Zu-Null-Heimsieg in Folge. Die HSV ging dagegen zum sechsten Mal in den letzten sieben Spielen als Verlierer vom Platz, dabei sogar fünfmal ohne eigenen Torerfolg.

Mit Spannung wurde das Verfolgerduell zwischen dem Lüner SV und dem SC Peckeloh beäugt. Durch einen umstrittenen Strafstoß (Peckeloh-Coach Markus Kleine-Tebbe: „Der Elfmeter ist ein bodenloser Witz“) ging Lünen mit einer Führung in die Pause, verpasste zuvor aber hochkarätige Chancen und kassierte in der 55. Minute den Ausgleich. Viel deutete nun auf ein Remis hin, doch in Überzahl ab der 78. Minute gelang den Gästen drei Minuten vor dem Ende noch der Siegtreffer durch Joker Leon Acikel. Dass Lünen mit der letzten Aktion des Spiels nur die Latte traf, passte zum am diesen Tage nicht guten Spiel (O-Ton LSV-Coach Axel Schmeing) der Hausherren, die damit auf Platz 4 rutschten.

Mit dem siebten Sieg in Folge ist Aufsteiger SC Verl II (4:1 gegen den SV RW Deuten) in die Top 3 vorgerückt. Auch der SV Mesum (4:3 gegen den FC Preußen Espelkamp) und der GW Nottuln (2:1 beim SV Rödinghausen II) festigten ihre Position im oberen Tabellendrittel und dürfen zumindest noch Richtung Vizemeisterschaft schielen.

Im Abstiegskampf kam es zum "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen dem TuS 05 Sinsen und dem TuS Hiltrup. Die Gastgeber holten einen 0:2-Pausenrückstand auf und waren selbst dem Sieg nahe. Der Lucky Punch gelang jedoch den Münsteraner in der Nachspielzeit, die damit erstmals wieder seit dem 25. September als Sieger vom Platz gingen und den Vorsprung auf die Abstiegsregion auf fünf Punkte ausbauten.

Wichtige Punkte gegen den Abstieg fuhr außerdem Hiltrups Lokalrivale Westfalia Kinderhaus ein. Die Westfalia gewann beim TuS Haltern souverän mit 5:1. Es war der zweite Dreier in Folge, der im Power-Ranking sogar Platz 4 bedeutet. Die Seestädter liegen dagegen nur einen Platz "über dem Strich", haben aber wie Hiltrup und Hamm noch einen Fünf-Punkte-Vorsprung.