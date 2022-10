Peckeloh beendet Erkenschwicks Serie - Lünen mit Kantersieg Am 10. Spieltag bewies der SC Peckeloh seine diesjährige Stärke und wies den verlustpunktfreien Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick in seine Schranken.

Vor 602 Zuschauer traf Erik Mannek für den SC Peckeloh früh in der ersten und früh in der zweiten Halbzeit. Der SCP verteidigte stark, verhinderte den Anschlusstreffer und Tom Haßheider machte in der 70. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf, so dass die SpVgg Erkenschwick zehn Minuten vor dem Ende nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Die Schwicker haben weiterhin einen Punkt Vorsprung und eine Partie weniger absolviert.

TuS 05 Sinsen – SV Mesum 0:2

TuS 05 Sinsen: Julian Jaworek, Mick Nabrotzki, Noah Karthaus (46. Linus Waldner), Niclas Grzelka (68. Felix Voß), Torben Kranz (46. Semih Gülsoy), Tobias Noack (46. Ioannis Orkas), Alexander Zuk, Justin Lubkoll, Gerard Lubkoll, Marius Speker, Nicolai Pakowski (46. Damian Andreas Delowetz) - Trainer: Timo Koschollek

SV Mesum: Nils Wiedenhöft, Luca Schweder, Tobias Guthardt (63. Christopher Strotmann), Milan Hartke, Julian Wolf, Valentin Ricken (82. Attila Szabo), Christian Biermann, Mathis Vater (63. Tobias Göttlich), Philip Grewe (59. Luca Bültel), Marvin Egbers, Yannik Willers (78. Kevin Ostendorf) - Trainer: Marcel Langenstroer

Schiedsrichter: Dominic Tillmann () - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Christian Biermann (2.), 0:2 Yannik Willers (7.)



Lüner SV – Hammer SpVg 5:0

Lüner SV: Azmir Alisic, Florian Püschel (60. Dzanan Mujkic), Luca Christopher Hildebrandt (79. Lukas Leander Berger), Milan Sekulic, Kevin Mattes, Enis Delija, Matthias Drees, Marcel Reichwein (72. Lukas Abufaiad Mertens), Nico Berghorst, Sebastian Hahne (60. Kevin Usang) (74. Berdan Aydin), Ünal Kurtulus - Trainer: Axel Schmeing

Hammer SpVg: Thorben Beckmann, Patrick Nemec, Tim Breuer (46. Zivko Radojcic), Almin Spahic, Anil Saraman (58. Louis Hein), Damasy Daniel, Ismail Icen (46. Talha Temur), Mika Oxe, Denizhan Yazici (78. Jannik Guhse), Justin Mieszczak (78. Jannis Ritter), David Loheider - Trainer: Heiko Hofmann

Schiedsrichter: Sven Wensing () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Milan Sekulic (33.), 2:0 Milan Sekulic (38.), 3:0 Marcel Reichwein (55. Foulelfmeter), 4:0 Milan Sekulic (57.), 5:0 Nico Berghorst (81.)

Besondere Vorkommnisse: Matthias Drees (Lüner SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (50.).



Borussia Emsdetten – DJK Grün-Weiß Nottuln 1:1

Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Marius Klöpper, Henrik Laumann (77. Kevin Torka), Vincent Schulte (88. Paul Wilhelm Quibeldey), Sören Wald (10. Felix Hinterding), Kai Leon Deradjat, Mats Hagel, Kevin Hagemann (46. Henrik Möllers), Nick Wedi, Tom Holöchter, Kevin Mantahari Meise (90. Dominik Wenkers) - Trainer: Hans-Dieter Jürgens

DJK Grün-Weiß Nottuln: Malte Wilmsen, Andre Kreuz (25. Tobias Preckel) (86. Lennart van Deenen), Friedrich Schultewolter, Maximilian Wenning, Dickens Toka, Felix Hesker (69. Henning Klaus), Fabian Schöne, Christian Messing, Jens Böckmann (57. Oliver Leifken), Daniel Feldkamp, Semih Daglar - Trainer: Roland Westers

Schiedsrichter: Constantin Reuber () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Semih Daglar (45.+3 Foulelfmeter), 1:1 Kevin Mantahari Meise (58. Foulelfmeter)



Preußen Espelkamp – Westfalia Kinderhaus 2:1

Preußen Espelkamp: Nino vom Hofe, Michael Wessel, Orkun Tosun, Julian Stöckner, Niklas Hille (73. Justin-Marc Manske), Lennart Madroch, Semir Ucar, Riad Stublla (46. Stefan Langemann), Rene Freimuth, Moritz Wefelmeier, Lino Salle (90. Faton Islamaj) - Trainer: Andreas Brandwein

Westfalia Kinderhaus: Tim Siegemeyer, Leon Niehues (90. Niels Lautenbach), Florian Graberg, Nick Rensing, Airton Pereira de Brito Junior (90. Martin Lambert), Kevin Schöneberg, Daniel Schürmann (88. Malte Wesberg), Felix Bela Ritter, Fabian Witt (85. Aljoscha Kottenstede), Jendrik Witt (73. Luis Jan Haverland), Montasar Hammami - Trainer: Holger Möllers

Schiedsrichter: Niklas Erkeling () - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Moritz Wefelmeier (32.), 1:1 Felix Bela Ritter (49.), 2:1 Stefan Langemann (90.+1)



SC Peckeloh – SpVgg Erkenschwick 3:1

SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich, Timur Rieger (90. Niklas Loos), Vincent Hall, Tom Haßheider, Erik Alexander Mannek (75. Marvin Erlei), Andi Mehmeti, Fatih Gürer (82. Philipp Dieckmann), Justin Mittmann, Max Teipel (87. Silas Burke), Tom Bauer (80. Tim Mannek) - Trainer: Markus Kleine-Tebbe

SpVgg Erkenschwick: Philipp Amft, Christoph Kasak (73. Niklas Laudahn), Christian Warnat, Dzenan Pilica, Enes Oguz Timur Schick (89. Dennis Weßendorf), Nils Eisen, Skandar Soltane (73. Arian Phil Schuwirth), Jan-Philipp Binias, Moritz Isensee, Philip Breilmann, Stefan Oerterer - Trainer: Magnus Niemöller

Schiedsrichter: Henry Schröder () - Zuschauer: 602

Tore: 1:0 Erik Alexander Mannek (2.), 2:0 Erik Alexander Mannek (48.), 3:0 Tom Haßheider (70.), 3:1 Jan-Philipp Binias (80.)



TuS Hiltrup – TuS Haltern am See 2:3

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Lars Finkelmann (72. Robin Schwick), Yakup Kilinc, Julian Sammerl, Daniel Mladenovic, Edgar Krieger, Nils Kisker, Alexander Gockel, Akil Cömcü (75. Francesco Pannucci), Stan Schubert (46. Luca Marco De Angelis), Nils Johannknecht - Trainer: Marcel Stöppel

TuS Haltern am See: Ubeyd Güzel, Patrick Brinkert, Florian Trachternach, Janik Tönnes (89. Marcio De-Oliveira-Costa), Nils Bartke, Marcel Klakus, Vangjel Frashëri, Paul Keller, Lorenz Niedrig (75. Jonah Sandkühler), Peter Elbers, Alexander Bilski (18. Niyazi Baysan) (86. Florian Abendroth) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Johannknecht (15.), 1:1 Niyazi Baysan (40.), 1:2 Janik Tönnes (54.), 1:3 Peter Elbers (66.), 2:3 Francesco Pannucci (77.)



SV Rot-Weiß Deuten – SV Rödinghausen II 2:0

SV Rot-Weiß Deuten: Ben Jakob Zulechner, Dirk Jasmund, Till Goeke, Jonas Goeke, Alexander Lakstankin, Moritz Noetzel (75. Ben Alexander Richter), Hendrik Christian Löbler, Benjamin Hassel, Kieron Ihnen (61. Philipp Marco Jedlicka), Evgenij Lakstankin, Dennis Drepper (86. Niklas Pohlhuis) - Trainer: Markus Falkenstein - Trainer: Marek Swiatkowski

SV Rödinghausen II: Luis Weber, Tom Fuhrmann, Paul Henning, Hendrik Rübartsch, Malte Meßmann (61. Noah Köse), Dogukan Demiray (46. Mirkay Güler), Max Kamann, Fynn Mewes (78. Marijo Pavlovic), Berkant Güner, Fynn Hagen Rausch-Bönki (46. Amir Severi), Christopher Hölscher (46. Soufian Kaba) - Trainer: Björn Hollenberg

Schiedsrichter: Björn Martin () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Hendrik Christian Löbler (23.), 2:0 Dennis Drepper (42.)