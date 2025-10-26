Pechvogel Pasic sorgt für die Niederlage der U15-Junioren

Schon in der Anfangsphase hatte das Ratinger Team gegen Wegberg das Spielgeschehen unter Kontrolle, einige technische Fehler waren zu sehen, doch die Kampmann-Truppe war überlegen. Doch dann passierte es in der 13. Minute: Die Gäste erhielten 20 Meter vom Ratinger Tor einen Freistoß zugesprochen, dieser kam dann auch aufs Gehäuse. Eigentlich hatte Keeper Pasic den Ball schon, doch er rutschte – auch begünstigt durch die Wetterverhältnisse – durch seine Torwarthandschuhe ins Tor. Wegberg ging durch ein Eigentor des Ratinger Keepers mit 1:0 in Führung
„Wir mussten wieder frühzeitig einem Rückstand hinterherlaufen“, sagte Kampmann. „Aber wir haben unsere Dominanz nicht in Tore ummünzen können. Es fehlte einfach die Durchschlagskraft.“ So gingen die Gäste auch mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Auch im zweiten Durchgang war Ratingen das spielbestimmende Team, doch den Blau-Gelben gelang kein Treffer. Am Ende musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. Es war die vierte Niederlage in Folge.
Niemand machte Pasic einen Vorwurf, zu stark waren die Auftritte des Keepers in den Spielen zuvor gewesen. Dort war er stets ein guter Rückhalt. „Wir gewinnen zusammen und verlieren auch zusammen, das ist ganz klar“, sagte Kampmann.
In den Testspielen erzielen die Ratinger ihre Treffer, in den Meisterschaftsspielen konnte man erst zwei Tore in fünf Spielen erzielen. Kampmann hofft kurzfristig darauf, dass seine Blau-Gelben mit einem Erfolgserlebnis die Torblockade in der Regionalliga lösen. Am kommenden Sonntag geht es für die U15 von Ratingen 04/19 mit dem nächsten Heimspiel weiter: Um 15 Uhr empfängt man den Wuppertaler SV, der mit sechs Punkten Platz sieben in der Tabelle belegt, im Sportpark.