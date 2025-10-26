Pechvogel Pasic sorgt für die Niederlage der U15-Junioren

Schon in der Anfangsphase hatte das Ratinger Team gegen Wegberg das Spielgeschehen unter Kontrolle, einige technische Fehler waren zu sehen, doch die Kampmann-Truppe war überlegen. Doch dann passierte es in der 13. Minute: Die Gäste erhielten 20 Meter vom Ratinger Tor einen Freistoß zugesprochen, dieser kam dann auch aufs Gehäuse. Eigentlich hatte Keeper Pasic den Ball schon, doch er rutschte – auch begünstigt durch die Wetterverhältnisse – durch seine Torwarthandschuhe ins Tor. Wegberg ging durch ein Eigentor des Ratinger Keepers mit 1:0 in Führung