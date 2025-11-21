Pechvogel Crößmann, Aufatmen bei Dzemailji, Woudstra steigt bald ein

Erst Mitte September stieg der Abwehrspieler erst wieder vollumfänglich ins Mannschaftstraining ein. Bislang reichte es nur zu vier Kadernominierungen, auf einen Einsatz wartet er noch - und das wird auch leider so schnell nicht passieren. Denn im Training zog sich der junge Innenverteidiger nun einen Riss des vorderen Kreuzbands zu und wird in Kürze operiert. Der Eingriff soll in seiner hessischen Heimat vorgenommen, wo er auch die anschließende Reha absolvieren wird. "Das ist extrem bitter für Elias. Er hatte sich gut rangearbeitet, das sah sehr sehr gut aus, und er wäre demnächst mit Sicherheit eine Option gewesen", seufzt Wackers Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk.



Wie sieht`s bei den anderen Langzeitverletzten aus? Jordi Woudstra ist nach seinem Kreuzbandriss auf einem guten Weg und wird zum Start der Wintervorbereitung ins Training einsteigen. Faton Dzemailji, der nach seiner Knie-OP sein Comeback im Oktober gegeben hat, wird aktuell von Rückenbeschwerden zurückgeworfen. Ein befürchteter Bandscheibenvorfall kann aber laut neuesten ärtztlichen Untersuchungen zum Glück ausgeschlossen werden, es ist eher ein muskuläre Geschichte. Noch am heutigen Freitag soll der 27-Jährige wieder leicht ins Training einsteigen. Vojtech Mares, den eine Außenbandzerrung im Knie seit Wochen außer Gefecht setzt, wird sich noch einmal einer MRT-Untersuchung unterziehen, fällt die unauffällig aus, soll der Tscheche in Kürze wieder ins Training einsteigen. Keeper Tom Kretzschmar kämpft aktuell noch mit einer Bänderverletzung in der Schulter, sollte aber in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen können.