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Spielbericht
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Pech und fehlende Effizienz bei der SG Walluf
Rheingauer Verbandsligist verspielt gegen Waldbrunn zweimalige Führung
von Stephan Neumann · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser
Der Treffer von Ruben Monteiro Carvalho reichte nicht zum Sieg für die SG Walluf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)
Walluf. Mit der Heimniederlage gegen Waldbrunn hat sich die SG Walluf endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und tauscht mit dem Gegner die Tabellenplätze.
„Ich kann nichts Schlechtes sagen“, attestierte SG-Betreuer Patrick Fehlau trotz der Niederlage eine ordentliche Vorstellung. Pech, wie beim Lattentreffer von Julius Buff, und fehlende Effizienz verhinderten einen Punktgewinn, während Waldbrunn mit den Traumtoren zum 2:2 und 4:2 die Weichen auf Sieg stellte. Es folgt die Partie beim FC Ederbergland (Sa., 14.30 Uhr).