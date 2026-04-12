 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Pech und fehlende Effizienz bei der SG Walluf

Rheingauer Verbandsligist verspielt gegen Waldbrunn zweimalige Führung

von Stephan Neumann · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser
Der Treffer von Ruben Monteiro Carvalho reichte nicht zum Sieg für die SG Walluf.
Der Treffer von Ruben Monteiro Carvalho reichte nicht zum Sieg für die SG Walluf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Walluf. Mit der Heimniederlage gegen Waldbrunn hat sich die SG Walluf endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und tauscht mit dem Gegner die Tabellenplätze.

„Ich kann nichts Schlechtes sagen“, attestierte SG-Betreuer Patrick Fehlau trotz der Niederlage eine ordentliche Vorstellung. Pech, wie beim Lattentreffer von Julius Buff, und fehlende Effizienz verhinderten einen Punktgewinn, während Waldbrunn mit den Traumtoren zum 2:2 und 4:2 die Weichen auf Sieg stellte. Es folgt die Partie beim FC Ederbergland (Sa., 14.30 Uhr).

Tore: 1:0 Monteiro-Carvalho (15.), 1:1 Iwamoto (29.), 2:1 Monteiro-Carvalho (61.), 2:2 Meuser (67.), 2:3 Rücker (80.), 2:4 Hoffmann (86.). – Zu.: 80.

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