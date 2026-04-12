Pech und fehlende Effizienz bei der SG Walluf Rheingauer Verbandsligist verspielt gegen Waldbrunn zweimalige Führung von Stephan Neumann · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser

Der Treffer von Ruben Monteiro Carvalho reichte nicht zum Sieg für die SG Walluf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Mit der Heimniederlage gegen Waldbrunn hat sich die SG Walluf endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und tauscht mit dem Gegner die Tabellenplätze.