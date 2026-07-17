Pech kurz vor Schluss: Buch verpatzt Landesliga-Auftakt gegen FCK

– Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Der FCK agierte griffiger, sei die bessere Mannschaft gewesen, ohne jedoch zunächst zwingende Chancen zu kreieren. Die Quittung folgte kurz vor dem Pausenpfiff: Nach einer strittigen Szene im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Philip Zwerenz verwandelte zum 1:0. „Zu dem Zeitpunkt war die Pausenführung für Kalchreuth absolut verdient. Wir waren einfach viel zu passiv“, so Siebentritt.

„In der ersten Halbzeit war das Spiel auf keinem guten Niveau“, bilanzierte Buchs Sportlicher Leiter Martin Siebentritt nach dem Abpfiff nüchtern. Zwar starteten die Hausherren in den ersten Minuten etwas aktiver, gaben das Heft des Handelns aber schnell aus der Hand. „Kalchreuth hat dann das Kommando übernommen, hatte sehr viel Ballbesitz und wir haben uns extrem tief hinten reindrängen lassen.“

Auch nach dem Seitenwechsel schienen die Bucher den Faden zunächst nicht zu finden. Kalchreuth kam entschlossen aus der Kabine, verbuchte prompt zwei Riesenchancen. Ein Versäumnis, das sich rächen sollte. Fast im Gegenzug bewiesen der Landesliga-Dino Nehmerqualitäten: Lukas Wagner setzte sich mit einer starken Einzelaktion durch und markierte den 1:1-Ausgleich.

Der Treffer wirkte wie ein Hallo-Wach-Effekt für den TSV. „In der Folge wurden wir die spielbestimmende Mannschaft“, analysierte Siebentritt die stärkste Phase seiner Elf. „Wir haben nach und nach die Überhand gewonnen, hatten mehr Ballbesitz und haben ordentlich Druck auf den Gegner aufgebaut.“ Das Problem: Im letzten Drittel fehlte die Konsequenz. „Sobald es in den gegnerischen Sechzehner ging, waren wir zu verzettelt. Wir haben oft noch den einen Pass gesucht, anstatt einfach den Abschluss zu suchen.“

Auf der Gegenseite machte es der FCK besser: Nach einer Ecke erzielte Dominik Hofmann das 2:1 (84.). In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Neuzugang Aasem Abu-Baji den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein fulminanter Abschluss aus der zweiten Reihe klatschte nur an die Latte. „Ich glaube, ein Unentschieden wäre absolut in Ordnung gegangen", so Siebentritt. Aber: „Kalchreuth hat nicht unverdient gewonnen, auch wenn sich das Spiel zwischen der 60. und 90. Minute in unsere Richtung hätte drehen können.“



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