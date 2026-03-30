"Pech bleibt uns treu": Platzverweis zieht Porz den Stecker

Für die SpVg Porz spitzt sich die Lage im Tabellenkeller der Mittelrheinliga zu: Gegen Tabellennachbar TuS Blau-Weiß Königsdorf verliert der Tabellenzwölfte bereits sein viertes Ligaspiel in Folge, steht somit nach wie vor sechs Zähler vor einem Abstiegsplatz. Während Cheftrainer Jonas Wendt allen voran mit dem Platzverweis gegen Kapitän Andre Rosteck und dem großen Verletzungspech bei der SpVg hadert, zeigt sich sein Gegenüber Takahito Ohno sichtlich erleichtert über den Auswärtsdreier.
Dass die Begegnung zwischen der SpVg aus Porz und Kontrahent Königsdorf aufgrund der engen Ausgangslage durchaus spannend und abwechslungsreich werden würde, war von vornerein klar. Doch dass beide Mannschaften einen Blitz-Start in die Partie hinlegen würden, dann wohl eher weniger: Keine Minute war gespielt, als SpVg-Akteur Luca Fünfzig den Sahnestart für die Hausherren hinlegte und zum frühen 1:0 traf, ehe Goga Khvedelidze den Vorsprung im direkten Gegenzug zunichte machte. Gut möglich, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Zuschauer am Spielfeldrand eingetroffen waren.
Aus Sicht von SpVg-Coach Wendt ein denkbar bitterer Auftakt, trotz der Blitz-Führung seiner Elf: "Wir sind wirklich gut in die Partie gekommen, kassieren dann aber nach einer Standardsituation, in der wir nicht eng genug am Mann waren, das schnelle 1:1. Danach haben wir gut 20 Minuten gewackelt - da hat man gemerkt, dass uns die drei Niederlagen der Vorwochen noch in den Knochen steckten", lässt der 43-jährige Übungsleiter die erste halbe Stunde seiner Elf Revue passieren. Hintergrund: Schon gegen den FC Teutonia Weiden vor drei und den SSV Bornheim vor einer Woche hatte Porz eine eigene Führung aus der Hand gegeben.
Selbes Schicksal ereilt die SpVg nun auch gegen den Tabellennachbarn aus Königsdorf: Trotz zwischenzeitlich guter Phase gelang es den Hauherren nicht, den zweiten Treffer nachzulegen. Im Gegenteil: Nach einer Stunde Spielzeit sorgt eine Notbremse von Kapitän Rosteck innerhalb des eigenen Sechzehners für die tragische Wende, in dessen Folge der 31-jährige Spielführer vorzeitig duschen gehen muss. Den fälligen Elfmeter verwandelt TuS-Kapitän Noah Kurmali sicher zur 2:1-Gästeführung. Ein weiterer mehr als unglücklicher Spielverlauf, wie auch Wendt hervorhebt:
"Ab der 30. Minute haben wir uns gefangen und waren bis zum Elfmeter zum 1:2 in der zweiten Halbzeit das aktivere und spielbestimmende Team. Königsdorf hatte bis dahin kaum Torchancen, wir hatten das Spiel im Griff und Kontersituationen konsequent vermieden", gibt der Übungsleiter zu verstehen und schlussfolgert: "Umso bitterer ist der Spielausgang. Momentan haben wir einfach viel Pech." Das Timo Agaltsev in der Schlussphase der Partie noch das 3:1 um zugleich den Deckel draufsetzt, passt zur aktuellen Gemengelage in Porz. Wie brisant die Situation beim Kellerkind derzeit wirklich ist, wird insbesondere mit einem Blick auf die Torwartposition deutlich:
"Was die Torhütersituation angeht haben wir die absolute Seuche. Alle vier Torhüter fallen langfristig aus. Gestern mussten wir auf einen 37-jährigen Keeper zurückgreifen, der eigentlich schon im Ruhestand war. Er hat das mit großem Respekt gelöst, aber das Pech bleibt uns treu: Er hat sich im Spiel zwei Zehen gebrochen und eine schwere Mittelfußprellung zugezogen. Damit fällt auch er erst einmal aus", bestätigt Wendt den nächsten bitteren Ausfall von Schlussmann Kevin Bachem.
Durch den Auswärtsdreier verschafft sich BW Königsdorf hingegen ein ordentliches Polster im Abstiegskampf und zieht auf acht Punkte von Verfolger 1. FC Düren davon. Selbiger Abstand besteht nun auch zu Kontrahent Porz, weshalb Übungsleiter Ohno von einem besonders bedeutungsvollen Sieg spricht: „Das war heute ein extrem wichtiger Sieg für uns, durch den wir uns ordentlich Luft im Abstiegskampf verschafft haben. Besonders bemerkenswert ist, dass wir heute zum ersten Mal überhaupt drei Porz holen konnten“, zeigt sich der Chefcoach zusätzlich erfreut über den Erfolg und bilanziert: „Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs. Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg. Zwar hatte Porz in der ersten Halbzeit nach einer Ecke eine Großchance, aber insgesamt hatten wir die größeren Spielanteile und mehr Möglichkeiten.“
Während sich Königsdorf mit dem Dreier im Gepäck somit vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet und mit breiter Brust in die bevorstehende Osterpause geht, sieht die Lage in Porz derweil anders aus: Einzig sechs Punkte aus sechs Rückrundenspielen sprechen eine erschreckend deutliche Sprache. In der Rückrunden-Tabelle steht die SpVg zwar - wie auch im regulären Tableau - dennoch auf einem „ordentlichen“ zwölften Platz, was allerdings auch mit den vergleichsweise schwachen Leistungen der direkten Konkurrenz zusammenhängt:
„Wir profitieren aktuell noch davon, dass die Konkurrenz im Tabellenkeller ebenfalls patzt. Aber wir müssen schleunigst zusehen, dass wir wieder punkten, sonst brennt hier der Baum“, richtet Cheftrainer Wendt einen klaren Appell an seine Mannschaft. Dem Duell mit Regionalliga-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel komme vor diesem Hintergrund eine besondere Bedeutung zu: „Mit Hohkeppel wartet nun eine Herkulesaufgabe auf uns. Vielleicht kommt die kleine Pause jetzt genau richtig, um uns zu sammeln und die personelle Lage irgendwie zu ordnen.“