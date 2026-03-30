"Pech bleibt uns treu": Platzverweis zieht Porz den Stecker Mittelrheinliga: Die Negativserie der SpVg Porz finde auch am 21. Spieltag kein Ende: Gegen Tabellennachbar TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 verliert der Abstiegskandidat neben wichtigen Punkten auch seinen Kapitän. von Tom Kunze · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVg Porz um den nun rotgesperrten Kapitän Andre Rosteck strauchelt weiter in der Krise. – Foto: LaBima

Für die SpVg Porz spitzt sich die Lage im Tabellenkeller der Mittelrheinliga zu: Gegen Tabellennachbar TuS Blau-Weiß Königsdorf verliert der Tabellenzwölfte bereits sein viertes Ligaspiel in Folge, steht somit nach wie vor sechs Zähler vor einem Abstiegsplatz. Während Cheftrainer Jonas Wendt allen voran mit dem Platzverweis gegen Kapitän Andre Rosteck und dem großen Verletzungspech bei der SpVg hadert, zeigt sich sein Gegenüber Takahito Ohno sichtlich erleichtert über den Auswärtsdreier.

Blitz-Treffer besorgen rasanten Auftakt Dass die Begegnung zwischen der SpVg aus Porz und Kontrahent Königsdorf aufgrund der engen Ausgangslage durchaus spannend und abwechslungsreich werden würde, war von vornerein klar. Doch dass beide Mannschaften einen Blitz-Start in die Partie hinlegen würden, dann wohl eher weniger: Keine Minute war gespielt, als SpVg-Akteur Luca Fünfzig den Sahnestart für die Hausherren hinlegte und zum frühen 1:0 traf, ehe Goga Khvedelidze den Vorsprung im direkten Gegenzug zunichte machte. Gut möglich, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Zuschauer am Spielfeldrand eingetroffen waren. Aus Sicht von SpVg-Coach Wendt ein denkbar bitterer Auftakt, trotz der Blitz-Führung seiner Elf: "Wir sind wirklich gut in die Partie gekommen, kassieren dann aber nach einer Standardsituation, in der wir nicht eng genug am Mann waren, das schnelle 1:1. Danach haben wir gut 20 Minuten gewackelt - da hat man gemerkt, dass uns die drei Niederlagen der Vorwochen noch in den Knochen steckten", lässt der 43-jährige Übungsleiter die erste halbe Stunde seiner Elf Revue passieren. Hintergrund: Schon gegen den FC Teutonia Weiden vor drei und den SSV Bornheim vor einer Woche hatte Porz eine eigene Führung aus der Hand gegeben.

Platzverweis und "Torwart-Seuche" verschärfen die Krise Selbes Schicksal ereilt die SpVg nun auch gegen den Tabellennachbarn aus Königsdorf: Trotz zwischenzeitlich guter Phase gelang es den Hauherren nicht, den zweiten Treffer nachzulegen. Im Gegenteil: Nach einer Stunde Spielzeit sorgt eine Notbremse von Kapitän Rosteck innerhalb des eigenen Sechzehners für die tragische Wende, in dessen Folge der 31-jährige Spielführer vorzeitig duschen gehen muss. Den fälligen Elfmeter verwandelt TuS-Kapitän Noah Kurmali sicher zur 2:1-Gästeführung. Ein weiterer mehr als unglücklicher Spielverlauf, wie auch Wendt hervorhebt: "Ab der 30. Minute haben wir uns gefangen und waren bis zum Elfmeter zum 1:2 in der zweiten Halbzeit das aktivere und spielbestimmende Team. Königsdorf hatte bis dahin kaum Torchancen, wir hatten das Spiel im Griff und Kontersituationen konsequent vermieden", gibt der Übungsleiter zu verstehen und schlussfolgert: "Umso bitterer ist der Spielausgang. Momentan haben wir einfach viel Pech." Das Timo Agaltsev in der Schlussphase der Partie noch das 3:1 um zugleich den Deckel draufsetzt, passt zur aktuellen Gemengelage in Porz. Wie brisant die Situation beim Kellerkind derzeit wirklich ist, wird insbesondere mit einem Blick auf die Torwartposition deutlich: