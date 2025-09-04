Pawlow: "Wollen mutig auftreten und zuhause nichts liegen lassen"

Am Samstag (15 Uhr) steigt beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II das Topspiel des 6. Spieltags. Mit der SG 74 Hannover ist der aktuelle Tabellenzweite zu Gast, Krähenwinkel/Kaltenweide folgt mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang drei – und geht mit einer klaren Marschrichtung in die Partie.

„Samstag, Zweiter gegen Dritter – hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich ihn für bekloppt erklärt“, sagt TSV-Trainer Marcel Pawlow mit einem Schmunzeln. Doch das Duell ist Realität – und es ist Ausdruck eines starken Saisonstarts seiner Mannschaft: fünf Spiele, elf Punkte, noch keine Niederlage.

Die Spielidee des TSV ist klar formuliert. „Wir wollen mutig auftreten, das Spiel selbst bestimmen. Wir sind keine Mannschaft, die auf Konter geht oder sonst irgendwas. Wir wollen das Spiel gestalten“, stellt Pawlow klar. Gegen die SG 74 wird das allerdings eine echte Herausforderung: „Für mich ist das der Aufstiegsfavorit Nummer eins.“

„Wir freuen uns auf diese Situation und haben uns diese Möglichkeit auch erspielt“, so Pawlow. Unverdient sei die gute Tabellenposition nicht: „Wir sind immer noch ungeschlagen und wollen das auch bleiben – gerade zuhause.“

Besonderes Augenmerk legt Pawlow auf Jannik Wolters, der beim jüngsten 5:3-Erfolg über den TSV Stelingen doppelt traf. „Der fackelt nicht lange, sucht schnell den Abschluss“, warnt der TSV-Coach. Überhaupt sei 74 „ein Brett“, das nicht nur Tempo und Abschlussstärke mitbringe, sondern auch „eine gute Idee und Spieleröffnung“.

Trotzdem sieht Pawlow sein Team nicht chancenlos – auch wenn die Personalsituation nicht ideal ist. „Wir haben ein bisschen Personalprobleme, aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben genug Spieler im Kader, die jeden Spieltag spielen wollen. Jetzt kriegt der eine oder andere seine Chance.“

Den Heimvorteil wollen die Krähen nutzen. „Zuhause wollen wir nichts liegen lassen“, betont Pawlow. „Das ist unser Ziel diese Saison – zuhause gefestigt sein, so wenig wie möglich Punkte abgeben.“ Entscheidend werde am Ende die Tagesform sein: „Ich glaube, dass das Spiel derjenige gewinnt, der die bessere Tagesform hat. Und ich hoffe natürlich, dass wir sie haben.“

Während Krähenwinkel/Kaltenweide zuletzt beim 1:1 in Anderten nicht über ein Remis hinauskam, stellte die SG 74 ihre Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis. Gegen Stelingen lag das Team bereits mit 1:3 zurück, ehe es das Spiel dank Toren von Wolters (2), Toleikis und Waßmus noch drehte.

Die Voraussetzungen für ein spannendes Duell sind also gegeben – ein echtes Spitzenspiel mit offenem Ausgang.