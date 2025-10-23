– Foto: Volkhard Patten

Pawlow: "Wir dürfen nicht wieder straucheln wie gegen Blaues Wunder" TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II will Auswärtssieg in Lehrte nachlegen

Nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg in Burgdorf steht für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II am Samstag (16 Uhr) das nächste Pflichtspiel in der Bezirksliga 2 Hannover an. Gegner ist der Tabellenletzte SV 06 Lehrte – allerdings findet die Partie nicht wie geplant in Krähenwinkel, sondern in Lehrte statt. Grund ist die Wetterlage: „Das Wetter soll ja nicht ganz so gut werden, und wir haben keinen Kunstrasen. Deshalb haben wir uns mit 06 Lehrte auf einen Heimrechttausch geeinigt“, erklärt TSV-Trainer Marcel Pawlow.

Noch steht der Anpfiff auf Rasen, aber je nach Witterung könnte kurzfristig auf Kunstrasen gewechselt werden. In jedem Fall erwartet Pawlow einen Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird: „Lehrte weiß, dass sie punkten müssen. Die werden alles reinwerfen, um die drei Punkte zu Hause zu behalten.“ Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr SV 06 Lehrte SV Lehrte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 16:00 PUSH

Der Coach warnt eindringlich davor, die Aufgabe zu unterschätzen. „Gerade gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich müssen wir mit vollem Fokus reingehen. Wir hatten ein ähnliches Spiel gegen Blaues Wunder, das bis dahin kaum gepunktet hatte – und dann gewinnen die 3:0 gegen uns. Das darf uns nicht noch einmal passieren.“ Trotz der Favoritenrolle rechnet Pawlow mit einem engen Spiel. „Ich sehe das als Partie auf Augenhöhe. Lehrte steht hinten stabil, denen fehlt nur das Momentum, mal das erste Tor zu machen. Wenn du da in Rückstand gerätst, wird es richtig schwer.“