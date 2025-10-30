– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Pawlow: "Wenn wir einen guten Tag haben, können wir jeden schlagen" TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II reist mit breiter Brust nach Bemerodern Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TSV Krä/Kalt II TSV Bemerode

Nach zwei Erfolgen in Folge geht der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II mit viel Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel bei TSV Bemerode. Am Sonntag (15.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow auf einen Gegner, der vor allem auf heimischem Kunstrasen schwer zu bespielen ist.

„Ich denke, dass das ein sehr unangenehmes Spiel wird. Bemerode ist zu Hause stark und hat auf dem Kunstrasen einen kleinen Vorteil“, sagt Pawlow. „Aber wir haben alle Mann an Bord, können aus dem Vollen schöpfen – sogar den einen oder anderen streichen. Das zeigt, dass wir eine gute Breite im Kader haben.“ So., 02.11.2025, 15:30 Uhr TSV Bemerode TSV Bemerode TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 15:30 PUSH

Die Stimmung beim TSV sei nach den Siegen gegen Burgdorf (3:1) und 06 Lehrte (3:0) hervorragend. „Man merkt, dass die Jungs Bock haben. Dienstag war das Training trotz des Wetters sehr gut besucht – 22 Mann waren da. Das zeigt, dass sich keiner drückt, auch wenn mal Laufen auf dem Plan steht“, betont der Trainer. Pawlow erwartet eine intensive Partie, die auch von Details entschieden werden könnte. „Bemerode ist eine kompakte Mannschaft, die schon länger zusammenspielt. Die verstehen sich blind“, so der Coach. „Aber wir haben Respekt, keine Angst. Wenn wir einen guten Tag haben, können wir wirklich jeden in der Liga schlagen.“