Pawlow warnt vor „trügerischer Tabelle“

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II beim TuS Garbsen an – und trifft dort auf einen Gegner, der zwar im Tabellenmittelfeld rangiert, aus Sicht von TSV-Trainer Marcel Pawlow jedoch deutlich besser einzuschätzen ist. „Die Tabelle trügt für mich ein bisschen“, sagt Pawlow. „Ich sehe Garbsen viel weiter oben. Das ist eine sehr körperbetonte Mannschaft, die weiß, wie man Zweikämpfe führt.“
Die Punktzahl mag für den TuS derzeit nur bei sechs stehen, doch die jüngsten Leistungen waren durchaus stabil – zuletzt gab es ein 1:1 in Stelingen. Für Pawlow ist klar: „Das wird kein einfaches Spiel für uns. Garbsen wird alles dafür tun, das Heimspiel gegen uns zu gewinnen.“
Dabei hatte der TSV unter der Woche eigentlich gute Trainingsbedingungen. „Dienstag war eine richtig gute Einheit – viel Tempo, man merkt, dass die Jungs Bock haben auf mehr. Dass sie willig sind, sich weiterzuentwickeln“, lobt der Coach. Dennoch bereitet die Personalsituation leichte Sorgen: „Leider sind wir ein bisschen gebeutelt, was Verletzungen und Krankheiten angeht. Einige waren am Dienstag nicht im Training.“
Wie sich der Kader bis Sonntag zusammensetzt, ist noch offen. „Ich hoffe, dass sich das bis Donnerstag ein bisschen legt. Aber ich bin trotzdem optimistisch“, betont Pawlow. „Wir haben einen guten, breiten Kader – jeder ist zu ersetzen bei uns, und das merkt man seit Wochen.“
Mit 14 Punkten aus sechs Spielen ist der TSV weiterhin ungeschlagen und auf Tabellenplatz zwei. Auch wenn der Lauf irgendwann enden könnte, will Pawlow daran noch nicht denken: „Klar, irgendwann wird die Serie reißen. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass es am Sonntag passiert.“
Vielmehr geht es für den TSV darum, an die starke Vorstellung gegen SG 74 Hannover (3:1) anzuknüpfen und auswärts erneut zu punkten. Pawlow setzt dabei auf die mannschaftliche Geschlossenheit: „Vielleicht fahren wir mit ein paar Leuten weniger hin. Aber ich bin mir sicher, dass wir eine gute erste Elf präsentieren werden.“
Ziel bleibt es, mit Freude und Stabilität durch die Saison zu gehen. „Das macht im Moment einfach richtig Spaß“, sagt Pawlow. „Und wir hoffen natürlich, dass wir freudestrahlend aus Garbsen zurückkommen.“