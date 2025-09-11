Pawlow warnt vor „trügerischer Tabelle“

– Foto: Sascha Drenth

Am Sonntag (15 Uhr) tritt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II beim TuS Garbsen an – und trifft dort auf einen Gegner, der zwar im Tabellenmittelfeld rangiert, aus Sicht von TSV-Trainer Marcel Pawlow jedoch deutlich besser einzuschätzen ist. „Die Tabelle trügt für mich ein bisschen“, sagt Pawlow. „Ich sehe Garbsen viel weiter oben. Das ist eine sehr körperbetonte Mannschaft, die weiß, wie man Zweikämpfe führt.“

Die Punktzahl mag für den TuS derzeit nur bei sechs stehen, doch die jüngsten Leistungen waren durchaus stabil – zuletzt gab es ein 1:1 in Stelingen. Für Pawlow ist klar: „Das wird kein einfaches Spiel für uns. Garbsen wird alles dafür tun, das Heimspiel gegen uns zu gewinnen.“ So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TuS Garbsen TuS Garbsen TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 15:00 PUSH

Dabei hatte der TSV unter der Woche eigentlich gute Trainingsbedingungen. „Dienstag war eine richtig gute Einheit – viel Tempo, man merkt, dass die Jungs Bock haben auf mehr. Dass sie willig sind, sich weiterzuentwickeln“, lobt der Coach. Dennoch bereitet die Personalsituation leichte Sorgen: „Leider sind wir ein bisschen gebeutelt, was Verletzungen und Krankheiten angeht. Einige waren am Dienstag nicht im Training.“ Wie sich der Kader bis Sonntag zusammensetzt, ist noch offen. „Ich hoffe, dass sich das bis Donnerstag ein bisschen legt. Aber ich bin trotzdem optimistisch“, betont Pawlow. „Wir haben einen guten, breiten Kader – jeder ist zu ersetzen bei uns, und das merkt man seit Wochen.“