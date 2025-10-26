Pawlow sieht verdienten Sieg trotz Schiedsrichterärger

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat seine Pflichtaufgabe beim SV 06 Lehrte souverän gelöst. Auf rutschigem Kunstrasen gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow mit 3:0 und schob sich damit in der Bezirksliga 2 Hannover auf Rang fünf vor.

„Es war kein einfaches Spiel auf dem Kunstrasen, der sehr rutschig war und durch den Regen immer schlimmer wurde", sagte Pawlow nach der Partie. „Aber wir waren froh, dass wir das Spiel durchziehen konnten." Die Anfangsphase war von vielen Fehlpässen geprägt. „Die erste Viertelstunde war ein Abtasten. Beide Teams haben viel im Mittelfeld gespielt, ohne richtig gefährlich zu werden."

In der 37. Minute brachte Timon Kian Assassi den TSV in Führung – allerdings unter fragwürdigen Umständen. „Das 1:0 darfst du als Schiedsrichter niemals geben. Mehr Abseits geht gar nicht“, ärgerte sich Pawlow. „Da hat das ganze Schiedsrichtergespann einen Fehler gemacht.“ Dennoch ging Krähenwinkel/Kaltenweide mit der knappen Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel nutzte die Pawlow-Elf ihre Chancen konsequent. Julian Bödeker erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, nur eine Minute später traf Finn Seyer zum 3:0-Endstand. Der TSV profitierte dabei auch von einer Roten Karte für Lehrte, die der Trainer kritisch sah: „Wenn ein Spieler nach einem Tor sagt ‚Das ist doch nicht dein Ernst‘ und dafür Rot sieht, finde ich das ein bisschen lächerlich. Das Spiel war über weite Strecken fair.“