Pawlow kündigt „deutliche Worte und Konsequenzen“ an

– Foto: Clemens Budde

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat das kleine Derby beim TSV Stelingen mit 1:3 verloren und damit die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen hinnehmen müssen. Nach einem frühen Doppelschlag der Gastgeber lief die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow schnell einem Rückstand hinterher, zeigte zu viele defensive Schwächen und offenbarte erneut Konzentrationsmängel.

„Ich bin es langsam leid, immer dasselbe sagen zu müssen“, begann Pawlow seine Analyse deutlich. „Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler. Es ist zu einfach, uns mit einem langen oder diagonalen Ball zu überspielen.“ Schon nach zehn Minuten lag sein Team mit 0:2 zurück – Dustin Quast (8.) und Jonathan Mai (10.) hatten für Stelingen getroffen. Gestern, 15:00 Uhr TSV Stelingen TSV Stelinge TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 3 1 Abpfiff

„Wir haben keine gute Restverteidigung, gehen nicht in die Zweikämpfe. Die Tore, die wir kriegen, kannst du beim Warmmachen schon selbst schießen, dann steht’s 3:0 für den Gegner“, so Pawlow weiter. Zwar brachte Timon Kian Assassi die Gäste kurz vor der Pause mit dem Anschlusstreffer (41.) zurück ins Spiel, doch ein Foulelfmeter von Marvin Metzig (58.) besiegelte die Niederlage endgültig. Pawlow zeigte sich nach dem Abpfiff tief enttäuscht von der Gesamtleistung: „Wir müssen schleunigst sehen, dass wir wieder in die Spur kommen, sonst geht das ganz schnell in eine andere Richtung.“ Dabei nahm der Coach auch die Einstellung seiner Spieler ins Visier: „Da müssen bei einigen die Prioritäten neu gesetzt werden. Fußball scheint bei manchen nicht mehr an erster Stelle zu stehen – das kann so nicht weitergehen.“