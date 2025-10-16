Pawlow fordert „Klarheit, Gier und Überzeugung“

– Foto: Sascha Drenth

Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage im Derby beim TSV Stelingen will der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Burgdorf wieder in die Erfolgsspur finden. Trainer Marcel Pawlow hat die Pleite in der Nachbarschaft gründlich analysiert und klare Ansagen an seine Mannschaft gemacht.

„Ich habe es in der Woche schon gesagt: Wir brauchen mehr Klarheit in unserem Spiel, mehr Gier, gerade gegen den Ball, und müssen mit mehr Überzeugung in die Zweikämpfe gehen", betont Pawlow. Seine Mannschaft war zuletzt zu anfällig, verlor zu viele direkte Duelle und zeigte zu wenig Durchschlagskraft.

Vor dem Duell in Burgdorf ist die Stimmung im Team jedoch deutlich optimistischer – vor allem, weil sich die Personallage spürbar entspannt hat. „Wir waren am Dienstag 24 Mann im Training, heute genau dasselbe. Heißt, wir können seit langer Zeit mal wieder aus dem Vollen schöpfen“, sagt Pawlow zufrieden. „Wir haben keine Verletzten, keine Angeschlagenen mehr und können auf jeder Position reagieren.“ Das sorgt nicht nur für mehr Optionen, sondern auch für einen gesunden Konkurrenzkampf. „Als Trainer muss man jetzt Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind, weil der Kader endlich wieder hergibt, dass man auswählen kann“, so Pawlow.