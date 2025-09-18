Pawlow erwartet "Gegner mit Wut im Bauch"

Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage in Garbsen kehrt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II am Samstag (15 Uhr) auf den heimischen Platz zurück. Gegner am achten Spieltag ist das Schlusslicht SG Blaues Wunder Hannover – ein Team, das bislang nur einen Zähler sammeln konnte, zuletzt jedoch gegen den TSV Stelingen beim 3:4 durchaus Offensivqualitäten zeigte.

TSV-Coach Marcel Pawlow warnt daher eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Ich glaube, dass uns ein sehr frustrierter Gegner erwartet, der viel Wut im Bauch hat und endlich seine Negativserie beenden möchte.“

Umso wichtiger sei es, die Kontrolle zu behalten. „Wir müssen das unterbinden, indem wir aggressiv anlaufen und in die Zweikämpfe gehen – ohne überhart zu sein, aber so, dass sie merken, dass sie bei uns zu Hause spielen“, so Pawlow.

Trotz Tabellenplatz 16 hält Pawlow große Stücke auf die Gäste: „Blaues Wunder gehört mit der Qualität im Kader eigentlich nicht da unten rein. Ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme.“ Besonders gefährlich sei die offensive Herangehensweise: „Sie wollen Fußball spielen, sind spielstark und suchen den Weg nach vorne.“

Die Niederlage in Garbsen sei unterdessen gut verarbeitet worden. „Man hat diese Woche gemerkt, dass die Jungs Bock haben – viel Freude, viel Spannung im Training“, berichtete der Coach. „Die Niederlage hat im Kopf nichts mit uns gemacht. Und das ist sehr, sehr wichtig.“

Pawlow stellt klar: „Wir wussten, dass es Spiele geben wird, in denen man mal Punkte lässt – vielleicht auch unglücklich. Aber das bricht uns nicht. Wir wissen, wo wir herkommen und was unser Ziel ist.“ Und das Ziel für Samstag sei eindeutig: „Wir wollen den Patzer von Garbsen wettmachen und wieder in die Spur kommen.“

Positiv aus Trainersicht: Die angespannte Personallage der Vorwoche scheint sich zu entspannen. „Der Kader füllt sich, wir können auf den einen oder anderen wieder zurückgreifen“, sagt Pawlow. Noch sei der Donnerstag abzuwarten, aber die Voraussetzungen seien besser als zuletzt.

Trotz Favoritenrolle erwartet Pawlow ein enges Spiel: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Gerade in der Bezirksliga ist vieles tagesformabhängig – wer mehr Biss, mehr Gier hat, entscheidet solche Partien.“ Doch genau darin sieht er die Stärke seiner Mannschaft: „Ich spüre den Hunger bei den Jungs. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen die maximale Punktausbeute zu Hause behalten.“

Mit einem Heimsieg würde der TSV nicht nur die Niederlage in Garbsen vergessen machen, sondern den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Blaues Wunder dagegen braucht dringend Punkte, um sich vom Tabellenende zu lösen. Es ist angerichtet für einen intensiven Samstagnachmittag.