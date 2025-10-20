Pawlow: "Ein gutes Gefühl für die Mannschaft"

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat am 13. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Burgdorf gewann das Team von Trainer Marcel Pawlow mit 3:1 und meldete sich damit nach schwierigen Wochen eindrucksvoll zurück.
„Ein gutes Gefühl wieder für die Mannschaft“, sagte Pawlow nach dem Schlusspfiff. „Im größten Teil haben wir alles so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben.“
Der Grundstein für den Erfolg wurde früh gelegt. Finn Seyer traf nach einer einstudierten Eckballvariante zur Führung (19.) und legte nur wenige Minuten später per tiefem Lauf hinter die Abwehr das 2:0 nach (27.). „Das 1:0 war eine Eckenvariante, die wir uns im Training überlegt hatten. Das hat uns gefreut, weil es gezeigt hat, dass die Jungs aufmerksam sind“, so Pawlow. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt gespielt, aggressiv gegen den Ball gearbeitet – Burgdorf hatte kaum eine nennenswerte Chance.“
In der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber den Druck, ohne sich jedoch klare Möglichkeiten zu erspielen. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass die ersten 10 bis 15 Minuten entscheidend werden. Und so war es auch – Burgdorf hatte viel Ballbesitz, wir waren kurz verunsichert“, analysierte Pawlow. „Aber wir haben umgestellt, um mehr Sicherheit zu bekommen, und das hat gut funktioniert.“
Nach einigen vergebenen Chancen machte Joker Ricardo Dombrowsky in der 82. Minute mit dem 3:0 alles klar, ehe Nick Jarzombek für Burgdorf noch zum 1:3 traf (87.).
Pawlow zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seines Teams: „Wichtig war für mich zu sehen, dass meine Mannschaft leiden kann. Das hat sie getan. Wir haben uns das erarbeitet und verdient.“ Nach den wechselhaften Auftritten der vergangenen Wochen will der Coach nun Kontinuität sehen: „Ich hoffe, dass wir jetzt konstant bleiben – nicht wieder dieses Hin und Her zwischen guten und schlechten Spielen.“
Mit nun 20 Punkten aus 13 Spielen hat sich der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II ins obere Mittelfeld vorgearbeitet. „Das ist schon gar nicht so verkehrt“, sagt Pawlow. „Aber wir wollen weiter vorankommen. Die nächsten Spiele sind gegen Teams aus der unteren Tabellenregion – und genau das sind oft die schwierigsten Aufgaben.“
TSV Burgdorf – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 1:3
TSV Burgdorf: Till Adebahr, Erik Sonnefeld, Robin Günther, Kevin Franke, Mathis Flügge (75. Harun Duran), Filmon Negasi (46. Sarwar Mahmud), Alexander Kamerer (83. Ben Kükendorf), Nick Jarzombek, Noel Köhler, Benjamin Sarr (46. Fabio Consiglio), Andrej Mechonzew (46. Faisal Al Balushi) - Trainer: Halit Özden
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders (33. Erik Anders), Nick Seegers, Kai Henneke, Felix Groth, Pedram Mirsanei (0. Jonas Thimm), Fynn Bartholomäus (83. Mustafa Aggümüs), Florian Pawlow (71. Luca Sander), Julian Bödeker, Timon Kian Assassi, Finn Seyer (80. Ricardo Dombrowsky) - Trainer: Marcel Pawlow
Schiedsrichter: Fynn-Aaron Kuhlgatz
Tore: 0:1 Finn Seyer (19.), 0:2 Finn Seyer (27.), 0:3 Ricardo Dombrowsky (82.), 1:3 Nick Jarzombek (87.)