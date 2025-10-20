Pawlow: "Ein gutes Gefühl für die Mannschaft"

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat am 13. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Burgdorf gewann das Team von Trainer Marcel Pawlow mit 3:1 und meldete sich damit nach schwierigen Wochen eindrucksvoll zurück.

„Ein gutes Gefühl wieder für die Mannschaft“, sagte Pawlow nach dem Schlusspfiff. „Im größten Teil haben wir alles so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben.“ Gestern, 15:00 Uhr TSV Burgdorf TSV Burgdorf TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 1 3 Abpfiff

Der Grundstein für den Erfolg wurde früh gelegt. Finn Seyer traf nach einer einstudierten Eckballvariante zur Führung (19.) und legte nur wenige Minuten später per tiefem Lauf hinter die Abwehr das 2:0 nach (27.). „Das 1:0 war eine Eckenvariante, die wir uns im Training überlegt hatten. Das hat uns gefreut, weil es gezeigt hat, dass die Jungs aufmerksam sind“, so Pawlow. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt gespielt, aggressiv gegen den Ball gearbeitet – Burgdorf hatte kaum eine nennenswerte Chance.“ In der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber den Druck, ohne sich jedoch klare Möglichkeiten zu erspielen. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass die ersten 10 bis 15 Minuten entscheidend werden. Und so war es auch – Burgdorf hatte viel Ballbesitz, wir waren kurz verunsichert“, analysierte Pawlow. „Aber wir haben umgestellt, um mehr Sicherheit zu bekommen, und das hat gut funktioniert.“